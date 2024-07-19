IBIA, CII Uygulamasında Değişiklik Talep Ediyor

Tıpkı denizcilik sektörünün geri kalanı gibi Uluslararası Bunkerciler Birliği üyeleri de Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin 2023 Stratejisi’ni içeren hedeflerin bir parçası olarak enerji verimliliğine yönelik operasyonel iyileştirmeleri etkin şekilde takip ediyor.

Gemilerde uygulanan ilk IMO Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) derecelendirmeleri ile IBIA, genellikle liman bölgelerinde kısa mesafelerde (sürelerde) faaliyet gösteren bunker gemilerinin verdikleri hizmetler açısından CII metodolojisinin mevcut yetersizliklerine dikkat çekti. IBIA’ya göre CII metodolojisi öncelikle doğru ve güvenilir olmalı; ama aynı zamanda uluslararası ticaret gemilerini desteklemede hayati bir rol üstlenen üyelerinin bunker gemilerinde IMO stratejisinin amacını tam anlamıyla yansıtacak biçimde uygulanabilmeli.

Sektördeki diğer birlikler gibi IBIA da IMO’nun amacına ulaşabilmesi için CII’nin denizciliğin her alanına uygun ve uyumlu olması gerektiği kanaatinde. IBIA, CII’nin şu anki halinin, yani “herkese tek kalıp” yaklaşımının doğuştan kusurlu olduğu; CII’nin hesaplanma şekli nedeniyle kısa seferlere (kısa sürelerle) çıkan gemileri bir anlamda cezalandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

IMO Denizleri Koruma Komitesi’nin (MEPC) geçen mart ayında düzenlenen 81’inci oturumunda, IMO üyesi devletler ve sektör yetkilileri bu konudaki endişelerini kamuoyuyla paylaşarak “CII mekanizmasının eksikliklerinin ve istenmeyen sonuçlarının dikkate alınması ve bu kaygıların CII inceleme sürecinde ele alınıp değerlendirilmesi” konusunda genel bir anlaşmaya vardı.

“EŞİT ŞARTLARIN SAĞLANDIĞI BİR ORTAM”

IBIA, özellikle 2026’dan sonra CII şartlarının ağırlaşması ihtimali göz önüne alındığında, IMO’nun temel ilkesi olan uluslararası denizciliğin düzenlenmesi yoluyla “eşit şartların sağlandığı bir ortam” oluşturma prensibiyle çelişecek istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut CII mekanizmasını değiştirme çağrılarını destekliyor. Ayrıca “veri toplama aşamasını” takiben eylülde yapılacak MEPC 82’de CII “veri analizi aşaması”na geçilmesini sabırsızlıkla beklerken, toplantıya mevcut CII metodolojisi ve formülünde bir değişiklik yapılmasını talep eden bir öneriyle katılıyor. Bu öneride bunker gemilerinin uluslararası denizciliği desteklemek için verdikleri hizmetin altı çizilerek, kısa sefer (süre) düzeltme faktörü içermesi talep ediliyor.

IBIA’nın IMO Temsilcisi Dr. Edmund Hughes, “IMO’da danışman devletlere sahip bir kuruluş olarak IBIA, uluslararası deniz taşımacılığı için düzenleyici çerçevenin etkili ve tek tipte uygulanmasını destekliyor. Ancak düzenlemelerde anormalliklerin tespit edildiği noktalarda gelişme kaydedilmesi için yapıcı katkılarda bulunacaktır. IMO, Karbon Yoğunluğu Göstergesi’ni (CII) gözden geçiriyor. Bu arada IBIA da MEPC 82’ye uluslararası deniz taşımacılığını desteklemekte paha biçilmez bir hizmet gerçekleştiren bunker gemilerinin, verdikleri benzersiz hizmetin doğası gereği lüzumsuz cezalandırılmamaları için kısa sefer (süre) düzeltme faktörünün uygulanmasını öneren bir belge sundu” sözleriyle durumu özetledi.

Vira Haber