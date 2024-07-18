Mudanya’da Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mevkiinde karaya oturan Panama bandıralı VOLGO BALT 213 gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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İstanbul’dan hareket eden ve Gemlik’teki limanlarda yükünü boşalacak olan Panama bandıralı VOLGO BALT 213 isimli gemi içerisinde bulunan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yüküyle Mudanya - Zeytinbağı açıklarında karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu gemi kurtarıldı.
KEGM tarafından yapılan açıklamada, “Karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü” paylaşımı yapıldı.
Vira Haber
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