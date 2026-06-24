BM, Körfez'de Mahsur Kalan 11 Binden Fazla Denizci İçin Tahliye Planına Başlayacak

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Şubat ayında Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi nedeniyle Körfez'de mahsur kalan binlerce denizcinin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Dominguez, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını işaret ederek, "Binlerce masum denizcinin aylarca süren zorluk ve sıkıntılarının ve tüm dünya üzerindeki olumsuz etkilerinin ardından ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasını derin bir memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, deniz güvenliğinin yeniden sağlanması ve sivil gemilere yönelik kabul edilemez saldırılara son verilmesi yolunda belirleyici bir adımdır" ifadelerini kullandı. Dominguez, "Bu çatışma sırasında trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden 14 masum denizci için saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Küresel ticarete hizmet yolundaki özverileri asla unutulmayacak. Bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlayacağız. Bu geniş çaplı operasyon, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı ülkeleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın iş birliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu operasyonları desteklemek için gerekli güvenlik garantilerini sağladık ve güvenli seyir şartlarını titizlikle teyit ettik. Denizcilerin güvenliğini ve küresel ticaretin devamlılığını sağlamaya olan bağlılığımız tam olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Geçici deniz koridoru seçeneği

Açıklamada Umman'ın denizcilerle paylaştığı bildirim de paylaşıldı. Bildirimde, Umman'ın IMO ile iş birliği içinde koordinatlarla tanımlanan geçici deniz koridoru seçeneğini tüm gemilere sunduğu ifade edildi. Seyir güvenliğinin hala en önemli husus olduğu belirtilerek, "Mevcut şartlarda çarpışma riskinin yüksek olması nedeniyle gemi trafiğinin kademeli ve kontrollü bir şekilde boşaltılması gerekmektedir. Bu riskleri azaltmak amacıyla IMO, Umman makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde gemi gruplarına dayalı aşamalı bir yaklaşım geliştirdi. IMO'dan elde edilen bilgilere göre Hürmüz Boğazından çıkan gemiler için iki geçici rota kullanılabilir. Biri mevcut trafik ayırma sisteminin güneyi, diğeri ise kuzeyi. Belirlenen gruplara dahil olan gemilerle bireysel olarak iletişime geçilecek ve IMO'nun koordinasyonunda ilgili taraflar tarafından kalkışlarıyla ilgili daha ayrıntılı talimatlar verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber