Bakan Uraloğlu: "Ülkemiz 139 Ülkenin Desteği ile IMO Konsey Üyeliğine Üst Üste 14. Kez Seçildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, seçimlerin IMO'nun 34. Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini belirterek, örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine Türkiye'nin 1999 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde seçildiğini vurguladı.

"Seçimlerin ülkemiz adına başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız yoğun bir çaba sergilemiştir"



Vira Haber