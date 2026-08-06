14. TAYK – Eker Olympos Regatta için geri sayım başladı

Türkiye'nin en uzun yelken haftası 14. TAYK – Eker Olympos Regatta, 7 Ağustos'ta başlıyor. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 7-16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'u yelken sporunun merkezi haline getirecek. "Rüzgârı Yakala" mottosuyla gerçekleştirilecek organizasyon; farklı sınıflardaki yarışları, canlı yayınları ve festival atmosferiyle deniz tutkunlarını aynı heyecan etrafında buluşturacak.

İstanbul'da Marmara Denizi'nin zorlu parkurlarında gerçekleştirilecek 14. TAYK – Eker Olympos Regatta'da; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM (International One Metre) ve Yat sınıflarında birbirinden çekişmeli yarışlar yapılacak. Farklı kategorilerde gerçekleşecek yarışlar, rekabet ve takım ruhunu deniz tutkusuyla bir araya getirerek hem sporculara hem de yelken tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yelken rüzgârı hiç dinmeyecek

Merakla beklenen 14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın açılışı, 7-8-9 Ağustos günlerinde Kalamış açıklarında saat 12.00’de başlayacak J70 yarışlarıyla yapılacak. Olympos Regatta'nın rekabetçi etaplarından biri olan bu yarışlarda ekipler, hızlarını ve uyumlarını sergileyerek en iyi derecelerini almayı hedefleyecek.

Heyecan, 11-12 Ağustos'ta Moda açıklarında saat 12.00'de başlayacak J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek. Organizasyonun hareketliliği artarken, 11-12-13 Ağustos'ta Fenerbahçe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Hareketli Salma yarışlarında genç yelkenciler rüzgâra karşı mücadele edecek. Her gün saat 12.00'de başlayacak yarışlar, gelecek vadeden sporcuların performanslarına sahne olacak.

Programın en zorlu etaplarından biri olan Off-Shore Gece Yarışı, 14 Ağustos'ta saat 18.00’de Çınarcık rotasında yapılacak. Karanlıkta uzun mesafeli seyir yaparak doğa ile baş başa kalacak ekipler, dayanıklılıklarını ve stratejik becerilerini sınayacak.

15-16 Ağustos'ta saat 12.00’de Moda Deniz Kulübü açıklarında Olympos Regatta'nın en ilginç kategorilerinden biri olan IOM sınıfı yarışları yapılacak. Kıyıdan yönetilen uzaktan kumandalı model teknelerle yapılan IOM yarışları, organizasyonun renkli ve ilgi çekici kategorilerinden biri olarak öne çıkacak. 15 Ağustos'ta saat 14.00’te ise Yat sınıfları için Şamandıra Yarışı yapılacak.

14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın büyük finali, 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı Yarışı ile gerçekleşecek. Tarihi Yarımada ve Boğaz'ın eşsiz silueti eşliğinde yarışacak tekneler, ihtişamlı yelkenleriyle unutulmaz görüntüler oluşturacak. Aynı gün 19.00’da düzenlenecek ödül töreniyle 14. TAYK – Eker Olympos Regatta sona erecek.

Heyecan canlı yayınlarla milyonlara ulaşacak

Yelken heyecanı yalnızca denizde yaşanmayacak. Olympos Regatta, önceki dönemlerde ilgiyle takip edilen canlı yayınlarını bu yıl da sürdürecek. Organizasyonun önemli etapları gelişmiş yayın teknolojileriyle ekranlara taşınacak. 2024 Paris Olimpiyatları yayın deneyimine sahip profesyonel ekip tarafından hazırlanacak yayınlarda; 3D modellemeler, grafik destekleri ve uzman analizleri yer alacak. J70 yarışları, J70 Match Race etabında gerçekleşecek soluk kesen mücadeleler ve görkemli İstanbul Boğazı Yarışı, Eker’in Youtube kanalında canlı olarak takip edilebilecek.

GoTürkiye ile iş birliği

14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri, GoTürkiye ile hayata geçirilen uluslararası destinasyon tanıtım iş birliği olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen resmi küresel turizm tanıtım platformu GoTürkiye'nin medya ve sosyal medya iletişim desteğiyle organizasyonun uluslararası görünürlüğü daha da güçlenecek.

Karada festival atmosferi yaşanacak

14. TAYK – Eker Olympos Regatta, yarışların yanı sıra sosyal etkinlikleriyle de sporcuları ve konuklarını bir araya getirecek. Her yarış gününün ardından düzenlenecek İtalyan Gecesi, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri etkinlikleri organizasyona renk katacak. Sporun birleştirici ruhunu yansıtan bu buluşmalar, yelkencilerin yarış heyecanını sosyal yaşamla buluşturacak.

14. TAYK – Eker Olympos Regatta yarış takvimi

7-8-9 Ağustos: J70 Yarışları (Kalamış Açıkları)

10 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları

11-12 Ağustos: J70 Match Race Yarışları (Moda Deniz Kulübü Açıkları)

11-12-13 Ağustos: Hareketli Salma Yarışları (Fenerbahçe Yelken Kulübü)

14 Ağustos: Olympos Regatta Off-Shore Gece Yarışı (Çınarcık Rotası)

15 Ağustos: Olympos Regatta Şamandıra Yarışı

15-16 Ağustos: IOM Sınıfı Uzaktan Kumandalı Model Tekne Yarışları (Moda Deniz Kulübü)

16 Ağustos: İstanbul Boğazı Yarışı ve Görkemli Ödül Töreni

14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın manifesto filmini bu adresi ziyaret ederek izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=uI9UoWltQNY