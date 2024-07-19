Cannes Yachting Festival 2024, Türk Yat Brokerleri Derneği (YBA) ile Buluşuyor

Türkiye’nin önde gelen yat brokerlarının kurduğu Yat Brokerleri Derneği (YBA) de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Port Canto’da yer alan standıyla Türk yat brokerleri, uluslararası brokerler, marka temsilcileri ve yat inşaacılarını bir araya getirecek.

YBA Kurucularından ve Genel Sekreteri Noyan Mutlugil, 2022 yılında kurulan derneğin, brokerlık mesleğinin standartlarını küresel ölçütlerle uyumlu hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Mutlugil, YBA’nın hedefinin uluslararası işbirliklerini artırmak, Türkiye’de inşa edilen yatların yurtdışına ihracını sağlayarak milli yat inşa sanayisine ve ekonomiye destek olmak ve Türk yatçılığını uluslararası yat satış brokerlerine tanıtmak olduğunu vurguladı.

Bu yılki Cannes Boat Show’da, YBA’nın Yacht Factory firması ile işbirliği yaparak tersanenin inşa ettiği 43 metrelik Crocus adlı motoryatı sergileyeceğini belirten Mutlugil, ayrıca NOA Yachts markasının inşası devam eden 38 ve 48 metrelik megayatlarını da tanıtacaklarını söyledi. Stratejik ittifaklarla büyümesini sürdüren YBA’nın şu anda 24 üyesi bulunuyor. Mutlugil, 10-15 Eylül tarihlerinde Cannes Yachting Festivaline katılacak tüm denizcileri ve yatçıları standlarına davet ettiklerini ifade etti.

Vira Haber