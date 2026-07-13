Yeşil Dönüşümün Görünmeyen Rotası: Denizcilikte Kültürel Değişim Neden Şimdi Başlamalı?

Dünya denizciliği tarihinin belki de en büyük dönüşüm dönemlerinden birinden geçiyor. Karbonsuzlaştırma hedefleri, alternatif yakıtlar, enerji verimliliği, dijitalleşme, yeşil liman uygulamaları ve mavi ekonomi artık yalnızca sektörün değil, küresel gündemin de merkezinde yer alıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) son yıllarda hız kazanan düzenlemeleri, deniz taşımacılığının çevresel etkisini azaltmayı hedeflerken; limanlardan armatörlere, eğitim kurumlarından tedarik zincirine kadar tüm paydaşları yeni bir dönüşüme davet ediyor.

Ancak bu dönüşümün içinde çoğu zaman gözden kaçan bir gerçek var:

Hiçbir teknoloji, onu kullanan insan kadar sürdürülebilir değildir.

Bugün yeni yakıt sistemleri geliştirebilir, daha verimli gemiler inşa edebilir veya limanlarımızı "yeşil" sertifikalarla donatabiliriz. Fakat çevreye duyarlı davranışlar günlük iş yapma kültürüne dönüşmediği sürece, bu yatırımlar beklenen etkiyi yaratmakta zorlanacaktır. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca mühendislik projelerinin değil, aynı zamanda insan davranışlarının da konusudur.

Bir sosyal antropolog olarak denizciliğe baktığımda, teknolojinin yanında görünmeyen bir katman görüyorum: kurum kültürü. Kurum kültürü; insanların karar alma biçimlerini, risk algılarını, kaynak kullanımını, çevreye yaklaşımını ve birbirlerinden öğrendikleri davranış kalıplarını şekillendirir. Aynı teknolojiye sahip iki kurumun çevresel performansının farklı olmasının nedeni çoğu zaman teknik kapasite değil, bu kültürel farklılıktır.

Sürdürülebilirlik, çoğu zaman büyük yatırımlarla özdeşleştirilir. Oysa dönüşüm bazen çok daha küçük ama sürekli tekrar eden davranışlarla başlar. Atığın doğru ayrıştırılması, enerji kullanımında gösterilen özen, bakım süreçlerindeki çevresel hassasiyet, liman operasyonlarında ortak sorumluluk anlayışı ya da deniz ekosistemine duyulan saygı… Bunların her biri teknik bir prosedürden önce kültürel bir tercihtir.