Moda’lı Charles Frederick Wilkinson

Bir vefat duyurusu ile duraladım ve üzüntüm beni alabildiğine nazik, kibar ve engin bir aile kültürüne sahip Charles Frederick Wilkinson ile olan anılarına götürdü.

VDA’nın 32 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve Merkez Deniz Acenteliği ve Tic.A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Charles Frederick Wilkinson vefat etmişti. Cenaze merasimi 5 Temmuz 2026 Pazar günü Feriköy Protestan Kilisesi’ndeki törenden sonra Feriköy Protestan Mezarlığı’nda sonsuza uğurlandı.

Ve galiba 40 yıl öncesindeki Kabataş Setüstü Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokağı hayal ettim.. Hatırladığım o yıllarda en baştaki aziz dostum Aldo Campaner ve benzersiz efendiliğin simgeleri olan oğulları Gino Campaner ve Mario Campaner ’in Yakın Doğu Deniz Acenteliği’nin Karaköy’deki Veli Alemdar Han’dan daha sonraları devam ettikleri Ekemen Han’ı hatırladım. Daha ileride Palanduz Apartman’da Kaptan Emre Omur ’un kurduğu Omur Marin (Vefatından sonra damadı Recep Hakan Şen ’in günümüzde başarılarla taçlandırdığı (Med Marin Holding AŞ)vardı.. Biraz daha yürüyünce Aktan İş Merkezi öncesinde Kaptan Oktay Sönmez ’in “Sönmez Denizcilik” ve Sema Yerlikaya ’nın Yerlikaya Hukuk Ofisi’ni, biraz daha sonlarda 45’nolu Poyraz Apt.’da Uğur Mengenecioğlu ’nun Um Denizcilik’i ve yukarı sola dönen olası dik yokuşta Kaptan Ferit Biren ’in Yedi Deniz Evi’ni hatırladım.

Cerrahoğulları Deniz Nakliyatı TAŞ kurucusu Nuri Cerrahoğlu ’nun vefatından bir zaman sonrasında Cerrahoğulları hemen bu yokuşun başındaki oradaki binalarına taşınmıştı ve şirket damadları Saed Raab yönetimindeydi. Yolun en sonunda ise Süleyman Bursalıoğlu başkanlığı’nda Bursalıoğlu Denizcilik vardı.

Ben, o dik yokuşu çıkar ve en sonda sola dönünce Charles Frederick Wilkinson Bey’in Merkez Deniz Acentesi’nin olduğu binaya ulaşırdım.

Günümüz adreslerini “Şişli, Esentepe Mah., Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok.” okudum..

Oysa ben Charles Frederick Wilkinson’u çok eski yıllara girecek hatırlıyor ve anlatımlarıyla birkez daha rahmetle anmak istiyorum;