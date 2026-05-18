Denizin Yeni Pusulası: Yapay Zekâ, İnsan ve Kültür

Yapay zekâ, denizcilikte yalnızca teknolojiyi değil; insanı, kültürü ve karar alma biçimimizi de dönüştürüyor.

Denizcilik, tarih boyunca insanın belirsizlikle kurduğu en güçlü ilişkilerden biri oldu. Bir kaptanın ufka bakışı, bir başmühendisin makine sesindeki değişimi duyması, bir gemi insanının havadaki basıncı, dalganın ritmini, vardiyadaki sessizliği hissetmesi… Bunların hiçbiri yalnızca teknik bilgi değildir. Denizcilik aynı zamanda sezgi, disiplin, sorumluluk, kültür ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam bilgisidir.

Bugün bu kadim dünyanın karşısında yeni bir soru duruyor:

Yapay zekâ denizciliği nasıl değiştirecek?

Bu soruya yalnızca teknoloji açısından bakarsak eksik kalırız. Çünkü yapay zekâ, denizcilikte sadece makinelerin, algoritmaların ve otonom sistemlerin yükselişi değildir. Asıl dönüşüm; insanın belirsizlik karşısında nasıl karar verdiği, kurumların veriye nasıl baktığı, sektör kültürünün öğrenmeye ne kadar açık olduğu ve denizcilik bilgisinin yeni nesillere nasıl aktarılacağıyla ilgilidir.

Bugün yapay zekâ; rota optimizasyonundan yakıt verimliliğine, liman operasyonlarından bakım tahminlerine, sigorta risk analizlerinden emniyet yönetimine kadar denizcilik sektörünün pek çok alanına girmeye başladı. Akıllı limanlar operasyonel süreçleri hızlandırıyor, yapay zekâ sistemleri yoğunluğu ve gecikmeleri önceden tahmin edebiliyor, otonom gemiler ise artık yalnızca uzak bir gelecek fikri değil; uluslararası regülasyonların, teknik çalışmaların ve sektör stratejilerinin gündeminde yer alan somut bir dönüşüm alanı haline geliyor.

UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development / Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı — tarafından yayımlanan güncel deniz taşımacılığı değerlendirmeleri; dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyonun liman performansı, taşıma kolaylaştırması ve operasyonel verimlilik açısından önemli fırsatlar sunduğunu; ancak aynı zamanda siber güvenlik, veri yönetimi ve sistem kırılganlığı gibi yeni risk alanları yarattığını ortaya koyuyor.

Bu noktada önemli olan şudur: Yapay zekâ denizciliğe geldiğinde sadece operasyonel süreçleri değil, karar alma kültürünü de dönüştürür.

Bir geminin rotasını belirleyen sistem artık yalnızca haritaya bakmıyor. Hava durumu, yakıt tüketimi, trafik yoğunluğu, emisyon hedefleri, liman bekleme süreleri, sigorta maliyetleri, jeopolitik riskler ve tedarik zinciri kırılganlıkları aynı anda değerlendirilebiliyor. Fakat denizde her veri, gerçekliğin tamamı değildir. Fırtına yalnızca meteorolojik bir olay değildir; aynı zamanda insanın stres altında nasıl düşündüğünü, ekibin nasıl iletişim kurduğunu ve liderliğin nasıl ortaya çıktığını gösteren bir sınavdır.

Bu nedenle geleceğin denizciliğinde en güçlü yapı, yapay zekâyı insan sezgisiyle karşı karşıya getiren değil; onu insan tecrübesi, etik sorumluluk ve deniz kültürüyle birlikte kullanabilen yapı olacaktır.

Bugün denizcilik sektörü zaten çok katmanlı bir dönüşümden geçiyor. Küresel deniz ticaretinde rotalar uzuyor, jeopolitik gerilimler sefer planlamasını daha karmaşık hale getiriyor, enerji geçişi yeni teknik ve ekonomik baskılar yaratıyor. UNCTAD verilerine göre 2024 yılında deniz ticareti hacim olarak büyümeye devam ederken, ton-mil bazındaki artış daha yüksek gerçekleşti. Bu tablo, gemilerin daha uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldığını ve mesafenin artık yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda jeoekonomik bir mesele haline geldiğini gösteriyor.

Yapay zekâ tam da bu belirsizlik alanında güçlü bir araç olabilir. Öngörücü bakım sistemleri makine arızalarını önceden tahmin edebilir. Limanlarda bekleme sürelerini azaltabilir. Sigorta sektöründe riskleri daha görünür hale getirebilir. Yanlış beyan edilen tehlikeli yüklerin tespitinde kullanılabilir. Yakıt tüketimini optimize ederek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Özellikle emniyet alanında, yapay zekânın sunduğu erken uyarı ve analiz kapasitesi, sektör için önemli bir destek unsuru olabilir.

Allianz Commercial — Allianz Grubu’nun kurumsal ve ticari sigorta riskleri alanındaki uluslararası birimi — tarafından yayımlanan 2025 tarihli Safety and Shipping Review raporunda, 2024 yılında makine hasarı ve arızalarının 1.860 olayla küresel denizcilik olaylarının en büyük kategorisi olduğu belirtiliyor. Bu veri bize önemli bir şey söylüyor: Yapay zekâ, doğru kullanıldığında yalnızca hız veya maliyet avantajı sağlamaz; bakım, risk yönetimi ve emniyet kültürü açısından da stratejik bir değer yaratabilir.

Ancak burada kritik kelime “doğru”dur.

Çünkü teknoloji tek başına kültür yaratmaz. Bir kurumda veri saklanıyorsa, hatalar cezalandırılma korkusuyla paylaşılmıyorsa, vardiya yorgunluğu konuşulmuyorsa, insan faktörü hâlâ sadece “hata” başlığı altında görülüyorsa, yapay zekâ da bu kültürün içinde sınırlı kalır. Algoritma beslendiği veri kadar güçlüdür; kurum ise yüzleşebildiği gerçek kadar gelişir.

Antropolojik açıdan baktığımızda denizcilik, güçlü ritüelleri, hiyerarşisi, meslek dili, usta-çırak ilişkisi ve görünmeyen davranış kodları olan bir kültürdür. Gemide kimin ne zaman konuştuğu, kimin sessiz kaldığı, hangi hatanın raporlandığı, hangi riskin normalleştiği, hangi yorgunluğun “mesleğin doğası” sayıldığı, teknolojik dönüşümün başarısını doğrudan etkiler.

Yapay zekâ bu kültüre dışarıdan gelen soğuk bir makine gibi görülmemelidir. Doğru yönetilirse, bu kültürün daha güvenli, daha şeffaf, daha öğrenen ve daha sorumlu bir yapıya dönüşmesine yardımcı olabilecek yeni bir ayna olabilir.

Bu nedenle “Yapay zekâ kaptanları işsiz bırakacak mı?” sorusu eksik bir sorudur. Daha doğru soru şudur:

Geleceğin kaptanı, yapay zekâ ile nasıl karar verecek?

Çünkü denizcilikte kaptanlık yalnızca düğmeye basmak değildir. Kaptanlık; sorumluluk almak, belirsizliği yönetmek, ekibi okumak, riskleri tartmak, zamanı sezmek ve gerektiğinde verinin söylemediğini de anlayabilmektir. Otonom sistemler gelişecek, uzaktan kontrol merkezleri artacak, köprüüstü teknolojileri daha akıllı hale gelecek. Ancak nihai mesele yine insanın sorumluluk bilinci, etik muhakemesi ve karar kalitesi olacaktır.

IMO — International Maritime Organization / Uluslararası Denizcilik Örgütü — otonom gemilerle ilgili çalışmalarını MASS — Maritime Autonomous Surface Ships / Deniz Otonom Suüstü Gemileri — başlığı altında yürütmektedir. IMO’nun bu alandaki çalışmalarında güvenlik, insan unsuru, sorumluluk, kaptan, mürettebat, uzaktan kontrol, operasyonel yetki ve regülasyon konuları uluslararası çerçevede ele alınmaktadır. Bu bile bize şunu gösteriyor: Denizcilikte yapay zekâ meselesi yalnızca teknik değil; aynı zamanda hukuki, etik, mesleki ve kültürel bir dönüşüm meselesidir.

Geleceğin gemi insanı sadece denizi bilen kişi olmayacak. Aynı zamanda veriyi okuyabilen, sistemi anlayabilen, yapay zekânın önerisini sorgulayabilen, siber risklerin farkında olan ve nihai sorumluluğun insani boyutunu taşıyabilen kişi olacak. Bu nedenle denizcilik eğitiminde de yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Teknik yeterlilik artık tek başına yeterli değil. Dijital okuryazarlık, insan-makine etkileşimi, stres altında karar alma, etik muhakeme, ekip iletişimi, kültürel uyum ve zihinsel dayanıklılık geleceğin denizcilik eğitimlerinin merkezinde yer almalı.

Benim Mavi Çağ Deniz 5.0 vizyonumda denizcilik yalnızca teknolojik bir sektör değil; insanın, kültürün, bilginin, liderliğin ve sürdürülebilir geleceğin kesişim alanıdır. Yapay zekâ bu çağın güçlü pusulalarından biri olabilir. Fakat pusula yönü gösterir; rotayı insanın niyeti, bilgisi ve sorumluluğu belirler.

Denizcilik sektörü için yapay zekâdan korkmak da onu sorgusuzca yüceltmek de doğru değildir. Doğru olan; onu anlayan, yöneten, denetleyen ve insanı merkeze alan bir dönüşüm kültürü oluşturmaktır. Çünkü denizde en tehlikeli şey yalnızca fırtına değildir; hazırlıksız zihin, kapalı kültür ve öğrenmeyen sistemdir.

Geleceğin denizciliği, insanla makinenin rekabet ettiği değil; insan sezgisiyle yapay zekânın birlikte daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha bilinçli kararlar aldığı bir alan olacaktır.

Denizin geleceğini algoritmalar değil; algoritmaları nasıl kullanacağını bilen insanlar belirleyecek.

Kaynakça / Atıflar

UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development / Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

Review of Maritime Transport 2025: Staying the Course in Turbulent Waters raporu; deniz taşımacılığında dijitalleşme, yapay zekâ, otomasyon, jeopolitik kırılganlıklar, uzayan rotalar ve liman performansı konularını ele almaktadır. Allianz Commercial — Allianz Grubu’nun kurumsal ve ticari sigorta riskleri alanındaki uluslararası birimi

Safety and Shipping Review 2025 raporunda, 2024 yılında makine hasarı ve arızalarının 1.860 olayla küresel denizcilik olaylarının en büyük kategorisi olduğu belirtilmektedir. IMO — International Maritime Organization / Uluslararası Denizcilik Örgütü

IMO’nun MASS — Maritime Autonomous Surface Ships / Deniz Otonom Suüstü Gemileri çalışmaları; otonom gemilerde güvenlik, insan unsuru, kaptan ve mürettebat kavramları, uzaktan kontrol, sorumluluk ve uluslararası regülasyon başlıklarını kapsamaktadır. IMO’nun güncel yol haritasında bağlayıcı olmayan MASS Code’un 2026’da tamamlanması, zorunlu MASS Code’un ise 2030’a kadar kabul edilip 2032’de yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

