Piri Reis haritası çalındı mı?

Ünlü Türk denizci ve kartografımız Piri Reis’in çizdiği harita hala gizemini koruyor. Gizemini koruyor korumasına da, 1987 yılında Amerika’da açılan Muhteşem Süleyman sergisine götürülen haritanın bir daha geri gelmediği de konuşuluyor ve yazılıyor.

Mısır Piramitleri kadar gizemini koruyan Piri Reis Haritası, bugün bile hala bilim adamları tarafından tartışılmaktadır. Dünyada bir benzeri olmayan bu harita, Türkiye’nin tarihî ve turistik açıdan dünyaya tanıtılmasında önemli bir başarı olarak kabul edilen Muhteşem Süleyman Sergisi’nde de sergilenmiştir.

İstanbul Topkapı Sarayı’ndan özel korumalarla Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait 210 parça mücevher, taht, değerli kılıç, vazo, el yazması kitaplar, kaftanlar ve Acem halılar vb. tarihi eser 25 Ocak 1987 tarihinde Washington’da Ulusal Sanat Galerisi’nde sergilenmek üzere gönderilmiş ve gerçekten başarılı bir şekilde sergilenmiştir de…

Muhteşem Süleyman Sergisi ile Topkapı Sarayı’ndan giden tarihî eserler 1987 yılı Mayıs ortalarına kadar Washington’da kalmış, Temmuz ayında Chicago’da ve son olarak Ekim ayında New York’ta sergilenmiştir. Türkiye için oldukça önemli olan bu organizasyonu; Sayın Semra Özal, dönemin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz, dönemin Topkapı Sarayı Müze Müdürü Sabahattin Türkoğlu, Osmanlı Sanat Tarihi Uzmanı Esin Atıl ile birlikte gerçekleştirmiştir.

Muhteşem Süleyman Sergisi sebebi ile Piri Reis’in orijinal haritası da Washington’a götürülmüştü. Piri Reis haritasının bu sergiden bir daha geri gelmediği ve Topkapı Sarayı’ndaki haritanın sahte olduğu rivayet edilmektedir.

Orijinalinin ise, yani Amerika tarihine ışık tutan bu haritanın ise NASA’da olduğu söylenmektedir. Özellikle uzun yıllar Piri Reis haritası ile ilgili araştırmalar yapan ve ‘Piri Reis Haritasının Şifresi’ adlı kitabın yazarı Metin Soylu bu konuda yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamış bulunmaktadır.

Şimdi yapılması gereken bu iddiayı araştırmaktır. Yıllardır pes etmeden aynı şeyi iddia eden Metin Soylu acaba haklı mıdır?

Bu işin yolu; bu konunun uzmanlarından oluşan bir bilim kurulu tarafından haritanın incelenmesinden geçmektedir. İnceleyip son noktayı koymanın artık zamanıdır. Böylece tartışılacak bir konu kalmayacaktır. Bütün denizci kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kısacası Topkapı Sarayı’ndaki Piri Reis haritası sahte midir, değil midir? Sahte ise orijinali nerededir?