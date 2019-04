İtibar Yönetimi

‘Saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma’ anlamında yazılıdır sözlükte, itibar.



Net ve derin kelimelerle açıklanmaktadır.



Yani güvenilir olanın değerli bulunacağı ve saygı göreceği tanımıdır itibar.



Günün ikliminde kime güvenip kime güvenemeyeceğinden emin olunabiliyor mu?



Bir zamanlar karalanan ve haklarında hain, yalancı, ...denilenler bir bakıyorsunuz ki bu tanımları bu haberleri çıkartanların oyunuyla karalanmış.



Esas hain esas yalancı temiz sanılanlar, söylediklerine inandıranlarmış meğerse.



O halde birisi bir kurum ve bir durumla ilgili karar vermekte acele etmemeli.



Erken karar vermemeli.



Kişi, marka ve firmanın güvenilir olması sevilmesi tercih edilmesi ve bunun sürekliliği için önemlidir itibar yönetimi.



Amaç; bilinilirliği arttırmak, bilinilirliği korumak, rakiplere göre öne çıkacak tercih edilecek avantajları öne çıkarmak, farklılığı farkettirmek, olan veya olası saldırı karalamalara hazırlıklı olmak, proaktif iletişim yönetimi yapmak ve krizi de yöneterek değer ve mesajları korumak amacı vardır.



Peki itibar yönetimi için aslını değerini korumak için ne yapmalı?



1) Farkında olmalı.

Kimliğinin amacının ortamın hedef kitlenin farkında olmalı.

Aslında ne olduğunu görmeli.

Plan yapabilmeli.

Farklılıklarını öne çıkarmaya tercih yaratacak mesaj ve faaliyetlere önem vermeli.



2) Provakasyonlar, çeşitli oyunlar sis gibidir, sis kalkar...



3) Yapabileceğinin sözünü veren ve söylediğini yapan olmaya özen göstermeli



4) Sözleri davranışları yazıları ve tepkileri , tüm eylemleri senkronize olmalı ki tutarlı olsun



5) Her tür saldırıya vereceği tepkinin ona yapılabilecek tüm oyun ve veya haksızlıkların karşısında kendi düşünce ve tepkilerinde özgür olduğunu hatırlamalı.



6) Bu bilinçle stratejik algı yönetimi yapmalı



7) Tutarlılık, güvenilir olma ve karalamalara karşı aklanma süreçtir.



8) Bu süreçte kişi kendini yine yeniden de parlatabilir.



9) İtibar yönetiminde esas olan hayata dair sağlam bir duruştur ve uzun solukludur yaşam boyu devam eden farkındalıktır.



Bilgi, bilinç, sakinlik, farkındalık ve samimiyet gerektirir.



Her alanda olduğu gibi itibar yönetiminde deneyimli uzmanlarla profesyonel bir itibar yönetimi, marka değerini korur.



Yaşam boyu başarı elbette her an mümkün değildir.



Yükseliş dönemleri yanısıra durgunluk ve kriz dönemleri de hayatın içindedir.

Hatta bazen krizlerde yeni fırsatlar doğar.



Sağlam bir farkındalıkla, itibar yönetimi yapan, kişi ve kurumlar, yeniden yapılanırlar.



Daha da güçlenirler.



Yaşam boyu sürecek bir farkındalıktır itibar yönetimi.



Farkında olmalı.