Uluslararası Turizm 2024'te Pandemi Öncesi Seviyelere Ulaşacak

Uluslararası Turizm güçlü bir 2023'ün ardından, 2024'te pandemi öncesi seviyelere dönme yolunda ilerliyor.

Dünya Turizm Örgütü UNWTO’nun bu yılki ilk değerlendirmelerine göre, uluslararası turizm 2023 yılını, tahmini 1,3 milyar uluslararası seyahatle pandemi öncesi seviyelerin %88'ine ulaşarak tamamladı. Karşılanamayan taleplerin yerine getirilmesi için havayolu bağlantılarındaki artışın ve Asya pazarları ve destinasyonlarındaki toparlanmanın, 2024 sonuna kadar güçlü bir şekilde desteklenmesi bekleniyor.

2023'te en güçlü performansı Orta Doğu, Avrupa ve Afrika gösterdi.

UNWTO Dünya Turizm Örgütü’nün değerlendirmeleri, sektörün 2023'teki performansına kapsamlı bir genel bakış sunarak, gelişmeyi; küresel bölge, alt bölge ve destinasyona göre takip ediyor.

UNWTO’un önemli çıkarımlarına göre:

-Orta Doğu, 2019’un %22 üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla pandemi öncesi seviyelerin üstesinden gelen tek bölge olarak toparlanmaya öncülük etti.

-Dünyanın en çok ziyaret edilen bölgesi olan Avrupa, bölge içinden gelen taleplerin ve ABD’den gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla 2019 seviyesinin %94’üne ulaştı.

-Afrika, pandemi öncesi ziyaretçilerinin %96’sını, Amerika %90’ını yeniden kazandı.

-Asya ve Pasifik, çeşitli pazarların ve destinasyonların yeniden açılmasıyla birlikte pandemi öncesi seviyelerin %65’ine ulaştı. Bununla birlikte, Güney Asya’nın 2019’a göre %87 ve Kuzey-Doğu Asya’nın %55 civarında toparlanmasını sağlayan performansları iç içe geçmiş durumda.

Uluslararası Turist Ulaşımı (2019'a göre %’lik değişimler)