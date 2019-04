Robin Knox Johnston’ın Golden Globe Yarışı Zaferinin 50. Yıldönümü

22 Nisan 1969 günü, Robin Knox Johnston, Sunday Times Golden Globe yarışının Falmouth’ taki bitiş hattını Suhaili isimli teknesiyle geçerek dünyanın çevresinde yelkenle hiç durmadan tek başına dolaşan tarihteki ilk kişi olmayı başardı. Efsane denizci, dokuz katılımcı arasında bu yarışı tamamlayan tek kişiydi.

O yılki Golden Globe , diğerlerinin de başına gelenleri sayarsak birçok hikaye barındırır. Örneğin; Robin Knox Johnston’ ın yarıştaki en kuvvetli rakibi olan bir başka efsane denizci Fransız Bernard Moitessier de aynı bitiş hattını geçebilecekken Cape Horn açıklarında bir tankerin güvertesine sapanla attığı bir mesajda denizde mutlu olduğunu, Pasifik’ e doğru yoluna devam edeceğini yazmış ve yarıştan çekilmişti. Böylece, bir buçuk dünya turu ile sonuçlanacak seyrine devam etti. Donald Crowhurst ise yarış boyunca hileye başvurup Güney Atlantik’ te oyalanmış ve karadakilere yanlış konum bilgileri göndererek yarışa devam ettiği izlenimini vermişti. Teknesi bulunduğunda kendisi üzerinde değildi. Onunsa en sonunda intihar ettiği düşünülür.







Robin Knox Johnston’ a geri dönecek olursak, yarış boyunca ve bitiş hattını geçerken hissettiklerini bir denizci olarak kendisinden dinlemeyi çok isterdim. O günlerdeki şartların zorluğuna rağmen tek başına hiç durmadan üç yüz on iki gün dünya çevresinde dolaşmayı başarmak her denizciye nasip olmayacağı gibi büyük bir cesaret örneğidir de… Anılarını anlattığı belgeselde; o zamanlar, yaşlandığında aynaya bakıp keşke bunları da yapsaydım demek istemediği için hayallerini başarmaktan asla vazgeçmediğini söyler. Hayallerini gerçekleştirme yolunda devam etmeye çalışan ben ise bu cesur denizcinin sözlerini her zaman hatırlayacağım.

Yine belgeselinde bahsettiği; teknesindeki sızıntıyı kapatmak için suya dalması gerektiğinde karşılaşıp sonrasında vurmak zorunda kaldığı köpekbalığı, özellikle hırçın ve zorlu Güney Okyanus’unda baş ettiği fırtınalar ve benzeri olaylar insanoğlunun doğayla olan mücadelesinin en önemli örneklerindendir.

Hele devasa bir dalganın geldiğini görerek alabora olmasın diye teknenin kıçını dalgaya doğru tutmaya çalıştığı yöntem ve suyun teknenin üzerinden akarken onu alıp götürmemesi için direğe tırmanması usta bir denizcinin anılarından sadece birisidir. O yüzdendir ki bir insanın hayallerini gerçekleştirmesinde en büyük engel ancak kendisi olabilir. Robin Knox Johnston, asla pes etmemiş ve tüm zor koşullarla baş edip hayallerini gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Bununla da kalmayıp birçok kişiye rol model olan ve Clipper Race’ i kuran Robin Knox Johnston, denizci ruhuyla ardından gelen nesillere ışık tutarak halen çalışmalarına devam etmektedir. O yıl, Golden Globe yarışında kazandığı para ödülünü yarışta hayatını kaybeden Donald Crowhurst’ ün ailesine bağışlayan denizci, örnek insani davranışları yanı sıra, 80 yaşındaki dimdik ve sağlıklı duruşu ve gözlerindeki o güçlü ifade ile yelken sporunun insana kattığı tüm olumlu özellikleri haykırır gibidir.

Geçtiğimiz 22 Nisan günü ise 1969’ da yaşanan tarihi olayın 50. yıldönümü, yine Falmouth’ ta Sir Robin Knox Johnston ve onu tekneleriyle takip eden birçok kişinin katıldığı temsili bir törenle kutlandı. Usta denizci bitiş hattını bu kadar yıl sonra tekrar geçerken neler hissediyordu dersiniz?

Hayallerinizi gerçekleştirmeniz dileğiyle…