Yazan: Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden bazı tarihi gemiler sıradan sayılmış ve hizmet dışı

bırakılmakla kalmamış, Maliye Bakanlığı’na devredilerek parçalanmasının ve bir tarihi emanetin yok edilmesinin nasıl bir vebal olduğu idrak da olunmamıştır.

Eski eserleri korumak, yaşatmak bir kültür işidir..

Bu nedenledir ki, asırlarca nice tarih ve kültür mirası eserler yok bahasına başka milletlere peşkeş çekilmiş ve “18 Mart 1915” tarihini bizlere birer gurur ve övünme kaynağı haline getirmiş olan Çanakkale Boğazı’nın iki yakasındaki top tabyaları hurdacılara satılmış,

Çanakkale Boğazı’ndan aşağılara mayın döşeyerek İtilaf Devletleri harp gemilerinin batmasına, diğerlerinin kaçmasına neden olan komutanından ve erlerine kadar Nusret Mayın Gemisi, ve İstanbul’dan Çanakkale’ye Marmara Denizi’ndeki İngiliz denizaltısı tehditine rağmen, mayın ikmali yapan komutanından ve erlerine kadar Selanik römorkörü, artık ve artık doğru hatırlanmalı, doğru anılmalı ve “Kahraman” dediğimizde, kahramanın sadece bir gemi değil, O’na anlam veren, komuta edenler oldukları da idrak edilmelidir.

Bu belge çalışmam, birkaç senedir devam eden çok daha kesin bilgileri kapsamaktadır; Günümüzde sıradan bazı gemiler müze gemi yapılırken, yakın tarihi yeniden ve dikkatle okuyarak bir hata düzeltilmelidir.

Özellikle okur-yazarlar belleklerinize lütfen artık kesin olarak kaydediniz;

Artık kararsız kalmayınız; O’nun adı “ Nusret” Diğerinin asıl adı “Selanik”. Ancak biz “Konca” diyeceğiz.

Bu satırdan sonrasını merak etmezseniz, okumaya devam etmeyebilirsiniz.

Okumak ve merakınızı daha ayrıntınları ile gidermek isterseniz, buyurunuz okuyabilirsiniz;

İlk olarak “Selanik Römorkörü” ne ait tarihi sahneyi, belgeye dayalı olarak özetleyeceğim ve en sonunda belirteceğim bir çağrıyı burada tekrarlayarak başlayacağım; “Günümüzde RMK Müzesi’nde “Gonca” adıyla sergilenmekte olan Selanik römorkörü için Rahmi Koç Bey’e binlerce teşekkür borçluyuz.

Selanik/Konca Römorkörü çok titiz bir çalışmayla son derece şık ve lüks yat halini almıştır. Ancak Selanik/Konca bir römorkör idi ve daha sonraları Gölcük’te personel taşıyıcı bir deniz aracı olarak hizmet vermiştir.

Madde 1- Selanik/Konca römorkörünün aslına uygun şekilde Replikası inşa edilmeli ve Çanakkale Nara’da müze gemi olarak sergilenmelidir.

Bu görev öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, hatta günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri’mize çok kıymetli harp gemileri inşa eden gemi inşa ve onarım tersanelerinin yasal kuruluşu GİSBİR’in Başkanı Murat Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri bu konuda harekete geçmelidir derim.

Selanik/Konca römorkörü hakkındaki bu çalışmam önceki bilgilerle yayınlanmıştı. Fakat yakın zamanda tanışmak imkanını bulduğum Dz. Kuv. K.’lığı Gölcük Tersanesi Komutanlarımızdan Y.Müh. E. Amiral Şevki Şekerefeli ’ye teşekkür ederek çalışmamı yeniden düzenledim ve çok önemli olan belgelerle karşılaştım.

Nakledeceğim belge çalışmam, ilk adı Selanik olan römorkörün tarihçesini arşiv esasına göre doğrulamak için yapılmıştır. Zira Selanik Römorkörü (Konca) hakkında internet üzerinde görülen anlatımların ve gazetelerde yer almış kuşkusuz iyi niyetli makalelerin hemen tamamı hatalıdır.

Gazeteler dahil, bazı yayınlarda, 18 Mart 1915 tarihini anmak amacıyla yer alan kısa veya ayrıntılı anlatımlarda da halen yanlışlar, hatalı kısımlar vardır.

ARTIK YANLIŞ YAPILMAYACAK LÜTFEN DÜZELTİNİZ;

“Gonca” diye bir deniz aracı YOK!

“Gonca” kelimesinin Konca” mayın gemisi ile hiçbir bağlantısı yoktur. 18 Mart 1915 tarihini yazan Nusret Mayın gemisine İstanbul’dan mayın ikmali yapan, o zamanki adıyla Selanik römorkörü “Selanik / Konca” nın adı hatalı ifade edilmiştir. Hangi metinde yeralıyor ise tarihe saygı adına düzeltilmesi beklenmelidir.

TDK - Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ndeki anlamına ve açılımına göre;

“Gonca” kelimesi; Osmanlıca’da sıkça kullanılan Farsça kökenli bir kelimedir.

Gonca kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek, tomurcuk.

“Konca” - قونجا kelimesinin anlamı nedir;

TDK kayıtlarında üç anlamı belirtilmiş;

Asıl adı “Selanik” iken, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 18 Mart 1915 tarihine kadar Çanakkale’de üstlendiği görevler dikkate alınarak “Aldanmaz Yiğit İşini İyi Bilen Yiğit Kurt Yiğit.” olarak “Konca” adı verilmiştir. Osmanlıca’da yaygın olarak kullanılmış Farsça kökenli bir kelimedir.

Bu satırlardan itibaren Deniz Mecmuası 1 Nisan 1935 tarih , Cilt 47, Sayı 336’da yer alan Vehbi Ziya Dümer imzalı 18 Mart 1915’e ait makalesinden ilgili bölümleri aktaracağım.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca 3 ayda bir yayınlanan “Deniz Mecmuası” koleksiyonu Deniz Müzesi’nde olmalıdır. Fakat, günümüzde çeşitli Sahaflar’da satıştadır. Nadir Kitap’taki duyurusuna göre Fiyatı: 750,00 TL’dir. Gönderi ücretsizdir!