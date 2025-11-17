Şükrü Ergün Efsanesi Hayatımı Kendim Boyadım

Şükrü Ergün 1994 yılından bu yana Jotun bünyesinde görev alan, daha sonra ise Jotun Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinin Enerji, Altyapı ve Bayi Müşteri gruplarından sorumlu Satış Direktörü görevini üstlenen Serdar Puntar’a emanet ederek emekli oldu ve eşi Özlem Hanım’la Bodrum Gümüşlük’teki evine yerleşti.

Daima güleryüzüyle Şükrü Ergün, Jotun’un çok saygın bir temsilcisi olarak yükselirken, hayallerimizde kalan o yıllarda Jotun/Norveç adına Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerini Norveç’e davet etmişti. Ben de eşimle bu rengarenk ve unutulmaz seyahate bir deniz ticaret yazarı olarak davet edilmiştim. Bu sayahatte çektiğim fotoğrafların her biri çok değerli anıları ve dostları anlatır.. Kimi artık çok uzaklardadır.