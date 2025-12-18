Kültürler arası bir köprü

"Harmony by Tüzel" ile Turizm ve Kültür Mirası Yeniden Yorumlanıyor. Sürdürülebilir turizm vizyonu, akademik derinliği ve özgün tasarımıyla yayın hayatına devam eden yapan "Harmony by Tüzel" Türk kültürünü dünya mirasıyla buluşturmak üzere Türk Telekom E- Dergi, dMags ve Dijital Basın platformlarında ücretsiz olarak okurlarıyla buluşuyor. Kültür, turizm, otelcilik ve seyahat dünyasına entelektüel bir derinlik kazandırmayı hedefleyen Harmony by Tüzel, üç ayda bir yayınlanan periyoduyla dijital ve basılı dünyada yerini aldı. Tradeandlove Export Import Turizm A.Ş. imtiyaz sahipliğinde yayınlanan dergi, sadece gezilecek yerleri anlatan bir rehber olmanın ötesine geçerek, Türk ulusu ile dünya ulusları arasında kültürel bir diyalog kurmayı misyon ediniyor.

Akademik Vizyon ve Sektörel Deneyim Bir Arada

Dr. Yüksel TÜREMEZ önderliğinde, Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Celil Uğur Özgöker’in üstlendiği Harmony by Tüzel, akademik disiplin ile turizm sektörünün dinamizmini birleştiren güçlü bir yazı işleri kadrosuna sahip. Dergi, içeriklerinde yüzeysel tanıtımlardan kaçınarak, ele aldığı destinasyonların sosyolojik, tarihsel ve sanatsal katmanlarına iniyor. Örneğin, son sayısında Bayburt’u ve Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi’ni; "Sanatla toprağın, gelenekle modernin buluştuğu eşsiz bir hikâye" olarak derinlemesine işlemesi, derginin nitelikli yayıncılık anlayışının en somut kanıtıdır.

"Turizm İlerlemeyi Getirir"

Derginin kurucusu, turizm yazarı ve vizyoner ismi Murat Tüzel, Harmony by Tüzel’in üstlendiği misyonu şu sözlerle özetliyor:

"Turizm, küresel ekonominin en büyük sektörlerinden biri olarak kültürler arasında köprü kurma, yeni olanaklar yaratma ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusunda büyük bir güce sahiptir. Harmony by Tüzel olarak amacımız, sadece destinasyonları tanıtmak değil; doğanın, ev sahibi toplulukların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını gözeten sürdürülebilir bir turizm anlayışına öncülük etmektir."

Özgün Tasarım ve Geniş Erişim Ağı

Görsel yönetmenliğini ve editörlüğünü Ferhat Gedik’in, üstlendiği dergi, okuyucuyu içine çeken özgün tasarımı ve yüksek kaliteli görsel seçkisiyle dikkat çekiyor. Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine tam uyum sağlayan Harmony by Tüzel, hem basılı olarak dağıtılıyor hem de Türk Telekom E-Dergi, dMags ve Dijital Basın gibi Türkiye’nin en prestijli dijital okuma platformlarında ücretsiz olarak okuyuculara sunuluyor.

Yerelden Evrensele Bir Kültür Manifestosu

Harmony by Tüzel, Türk kültürünün tanıtımını yaparken, Anadolu’nun "sessiz tanıkları" olan biyolojik çeşitlilikten, yerel gastronomiden ve somut olmayan kültürel miraslardan (Cirit, Dede Korkut gibi) besleniyor. Dergi, yerel değerleri evrensel bir dille anlatarak Türkiye'nin turizm potansiyelini "deniz-kum-güneş" üçgeninden çıkarıp kültür ve sanat eksenine taşıyor.

İş Birliği Olanakları

Harmony By Tüzel olarak markanızla büyümeye hazırız. Web sitemizin stratejik alanlarında banner reklamları, ürün/hizmet değerlendirme yazıları ve tanıtım makaleleri (advertorial) ile görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Ayrıca seyahat ve aktivitelerimize sponsor olabilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden entegre kampanyalar yürütebilirsiniz. Markanıza özel çözümler ve projeler geliştirmek için bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Okurlar, derginin tüm sayılarına ve güncel içeriklerine dijital platformlarda ulaşabilirler.

İletişim: Tradeandlove Export Import Turizm Dış Ticaret A.Ş.

Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar No:76 İç Kapı No: 188, Şişli/İstanbul

Web: www.harmonybytuzel.com • E-posta: [email protected]