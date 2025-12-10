Nükteleri ve Şiirleri ile Halim Mete’yi Dinlerken

Geçenlerde Halim Mete Beykardeşimiz bir mesaj göndermişti.

Diyordu ki;

“Uzun zaman oldu sizi aramamışız,

Çok özür dilerim,

Nasılsınız, inşallah iyisinizdir.

Ben Dünya gazetesinde haftada bir gün yazı yazarken, siz bana yazmayı öğreten ve rehber

aldığım kişiydiniz..

Armatörlüğün mazisini sizden öğrendim,

Bu öğrendiklerimle Rize İyidere’den yola çıkan Armatör büyüklerimden öğrendiklerimi de içine alan yaşanmışlıkları kaleme almaya çalışıyorum, inşallah bir kitaba dönüştüreceğim.

Size şükran borcumu yerine getirmek ve bir kez daha teşekkür etmek istedim. Allah size sağlıklı ömür nasip eylesin, derin saygılarımla ellerinizden öpüyorum.. Halim METE

..Ve devam ediyordu;

Son yıllarda haftada bir iki şiir yazıyorum.