1000 Liraya Seyirlik Levrek

Trabzon'da kilosu 150-200 TL arasında satılan Kalkan Balığı ile kilosu 150 TL'den satılan Deniz Levreği ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bu balıkların fiyatını bile sormaya çekiniyor.

Tezgahları süsleyen deniz levreği ve Kalkan Balığı fiyatıyla şaşırtırken, bu sıralar az sayıda balıkçıların ağlarına takılıyor.

Balıkçı esnaflarından Temel Özdemir, tezgahta yer alan levrek ve kalkanı yüz kişiden ancak 1-2 kişinin satın aldığını belirterek “Tezgahlarımızda şükürler olsun her çeşit balık var. Kalkan, şu an büyük balıkçı teknelerinin ağlarına tek dük takılıyor” dedi.

“VATANDAŞA PAHALI GELİYOR”

Özdemir, “Tezgâhımızda bulunan levrek 6 kilogram ağırlığında. Kilosu 150 TL. Yani fiyatı 900 TL. Trabzon açıklarında avlandı. Kalkan da Trabzon açıklarında avlandı. Kalkanın kilosu 175 TL. Vatandaşa pahalı geliyor, çoğu sorup geçiyor. Yüzde 1-2 kişi alıp yiyor, yüzde 98'i sorup geçiyor” diye konuştu.

“HEM MÜŞTERİ HEM SATICI SIKINTIDA”

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da şöyle konuştu:

“Levrek ve kalkan, Trabzon'un yerli balığı. Fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Normalde kilosu 150 TL ancak az olduğu için fiyatı pahalı oluyor kilosu 200 TL'den satıyoruz.

Deniz Levreği 130 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları ise Levrek 60 TL, çupra 35 TL, Karadeniz Somonu 60 TL, Sargan 40, iri istavrit 50-60 TL arasında değişiyor. İri mezgit 50-60 TL arasında değişiyor.

Bu sezon satıcı olarak umduğumuzu pek bulamadık. Hem müşteri yönünden hem de balık yönünden sıkıntı yaşadık. Son zamanlara doğru biraz düzelmeye başladı. İnşallah Nisan 15'e kadar böyle gider” diye konuştu.

Vira Haber