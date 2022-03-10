107 Yıllık Kayıp Gemi Endurance, 3 bin Metre Derinlikte Bulundu

Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin neredeyse 107 yıl önceki halinde olduğu gibi durduğu görüldü.

Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.

Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu.

Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu, ancak tamamının Antartika'dan çıkışı 2 yıl almıştı. Ahşap geminin battığı yerin konumu ise Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti.



Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.



Ancak Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen Endurance22 misyonu, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu.

