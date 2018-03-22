Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, havanın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, limanda demirleyip bekleyeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, poyrazın iki gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, limanda ağ tamiri yapan balıkçıların havanın sakinleşmesinin ardından denize açılacağını ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri, poyrazın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Vira Haber