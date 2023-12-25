12 Kente Şehit Ateşi Düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından üs bölgesine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan askerler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin acı haberi, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir'de yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın şehadet haberi Yozgat’taki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın şehadet haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran taziye mesajı yayınladı;

'Irak’ın kuzeyinde sürdürülen terörle mücadele operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.'

Vira Haber