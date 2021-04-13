14 Emekli Amiral Serbest Bırakıldı

104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti. Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti. 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti.

Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Diğer 13 emekli amiral için ise adli kontrol talep edildi.

AMİRAL MENGİ DE SERBEST

Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vira Haber