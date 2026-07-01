14. TAYK - Eker Olympos Regatta'nın Heyecanı Manifesto Filmiyle Başladı

14. TAYK-Eker Olympos Regatta, "Rüzgârı Yakala" mottosuyla 7-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, beş farklı yarış sınıfı, festival atmosferi, sosyal etkinlikleri ve gelişmiş canlı yayın deneyimiyle yelken tutkunlarına özel bir hafta yaşatmayı hedefliyor.

Yelken sporunun önemli organizasyonlarından biri olan TAYK - Eker Olympos Regatta, 14. yılında da deniz tutkusunu, rekabeti ve festival ruhunu aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul Marmara Denizi'nde gerçekleşecek organizasyon boyunca sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM Sınıfı (International One Metre) ve Yat sınıflarında kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de yarış heyecanını hem denizden hem de canlı yayınlarla takip edebilecek.

Heyecan "Rüzgârı Yakala" manifesto filmiyle başladı

TAYK - Eker Olympos Regatta'nın geri sayımı, organizasyonun önceki yıllarda benimsediği "Rüzgârı Yakala" temalı manifesto filmiyle başladı. Film, yelken sporunun yalnızca bir yarıştan ibaret olmadığını; denizin ritmiyle şekillenen bir yaşam kültürünü, ekip ruhunu ve ortak tutkuyu gözler önüne serdiğini izleyiciye aktarıyor.

Manifesto filminde; bazı haftaların sadece takvimde yer alan tarihler olmadığı, tüm yıl boyunca heyecanla beklendiği vurgulanırken, Olympos Regatta zamanı geldiğinde marinaların hareketlendiği, ekiplerin yeniden bir araya geldiği, yelkenlerin ufka çevrildiği ve rüzgârın yeniden yükseldiği anlatılıyor. Sabah start çizgisinde başlayan mücadelenin gece festival coşkusuyla devam ettiği organizasyonun; yarış heyecanını ve sosyal yaşamı aynı rüzgâr altında buluşturan özel bir deneyim sunduğunun altı çiziliyor.

Beş farklı sınıfta yüksek tempolu mücadele

Organizasyonun ilk etabı olan J70 yarışları, 7-9 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında gerçekleştirilecek. Hız ve takım uyumunun ön plana çıktığı yarışların ardından, 11-12 Ağustos tarihlerinde Moda Deniz Kulübü açıklarında bire bir rekabetin yaşanacağı J70 Match Race mücadeleleri düzenlenecek.

Genç sporcular ise 11-13 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Hareketli Salma yarışlarında performanslarını sergileyecek.

Yat sınıfında heyecan, 14 Ağustos gecesi başlayacak off-shore yarışıyla yükselecek. Çınarcık rotasında yapılacak gece yarışının ardından 15 Ağustos'ta şamandıra yarışları gerçekleştirilecek. 15-16 Ağustos'ta ayrıca, uzaktan kumandalı model teknelerle yapılan IOM sınıfının yarışları Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenecek. Teknoloji ve deniz tutkusunu bir araya getiren bu özel yarış, organizasyona farklı bir renk getirecek.

TAYK - Eker Olympos Regatta'nın finali ise 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek Boğaz Yarışı ile yapılacak. Final, ödül töreniyle birlikte yelken haftasını noktalayacak.

Canlı yayınlarla yarış heyecanı daha yakından takip edilecek

Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl daha gelişmiş yayın teknolojileriyle izleyicilerle buluşacak. 2024 Paris Olimpiyatları gibi uluslararası deneyimlere sahip yayın ekibi tarafından hazırlanan 3D modelleme ve grafik destekli yayınlar sayesinde yarışlar farklı açılardan ve detaylı analizlerle ekranlara taşınacak.

Özellikle 8-9 Ağustos'taki J70 yarışları, 11-12 Ağustos'taki J70 Match Race mücadeleleri ile 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Boğaz Yarışı ve ödül töreni, zengin görsel anlatımıyla canlı yayınlanarak yelken severlere organizasyon atmosferini yakından yaşatacak.

Festival atmosferi

TAYK - Eker Olympos Regatta'da yelken coşkusu sadece denizde yaşanmayacak. Sabah yarışlarla başlayan tempo, akşam düzenlenecek sosyal etkinliklerle festival atmosferine dönüşecek. İtalyan Gecesi, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri etkinlikleri, sporcuları ve yelken tutkunlarını yarışların ardından aynı coşku etrafında buluşturacak.

14. TAYK - Eker Olympos Regatta Takvimi:

7-8-9 Ağustos: J70 Kategorisi

10 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları

11-12 Ağustos: J70 Match Race

11-12-13 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri

14 Ağustos: Olympos Regatta Off Shore Yarışı

15 Ağustos: Olympos Regatta Şamandıra Yarışı

15-16 Ağustos IOM Sınıfı Yarışı

16 Ağustos: Olympos Regatta Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni

Vira Haber