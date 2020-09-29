140 Yıllık Deniz Feneri Bakın Nasıl Kullanıma Açılacak!

1880 yılında Fransızlar tarafından Osmanlı Devleti'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında geçen aylarda imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı. 10 yıllığına kiralanan 40 metre yüksekliğindeki fener, gerekli restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından sosyal tesis haline getirilerek, turizme kazandırılacak.

“PERŞEMBE BELEDİYESİ ADINA İŞLETİLECEK”

Perşembe Belediyesi olarak Çamburnu Feneri’ni 10 yıllığına Kıyı Emniyeti Trabzon Bölge Müdürlüğünden kiraladıklarını hatırlatan Başkan Tandoğan, “Orada tarihi bir yapı var, 1880 yılında Fransızların, Osmanlı Devleti’nin alacağına karşılık yapılmış bir fener. Zamanın teknolojisine göre denizcilere yol göstermiştir. Bunlardan, Mersin, Sinop ve Perşembe olmak üzere Türkiye’de üç tane var. Şu an yeni versiyonuyla uzaktan kumandayla hemen yanında teknolojiye uygun başka bir fener olarak halen aktif olarak görevine devam etmektedir. Eski fener tarihi bir eser olarak oradadır. Biz oranın arazi olarak temizliğini yaptık. Halihazır haritasını da yaptıktan sonra, oranın yapısına uygun bir proje geliştireceğiz. Burası tamamen Perşembe Belediyesi’nin sosyal tesisi olacak. Her hangi bir kurum ya da kuruluşa verilmeyecek. Belediyemiz adına PERBEL şirketi işletecek” diye konuştu.

Vira Haber