15 Bin Öğrenciye Yüzme Kursu Verildi

Proje kapsamında, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere beden eğitimi derslerinde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Başvurular, okul müdürlükleri aracılığıyla yapılıyor. Başvuru yapan okulların programlaması yapıldıktan sonra, başvuran öğrenciler haftada iki gün, dört haftalık bir program olarak toplam sekiz derslik eğitime davet ediliyor. Merkezdeki okullar için İl Müdürlüğü servis imkanı da sağlıyor. Okullarda öğrenciler eğitim öğretim saatinde alınıyor, havuza getiriliyor, burada eğitimini aldıktan sonra tekrar okuluna bırakılıyor. Proje ile Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl 15 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Vira Haber