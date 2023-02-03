17 Liman Başkanlığına Atama Kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açıkta bulunan Aliağa, Ambarlı, Antalya, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Gemlik, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölge liman başkanlıklarına atanan isimler de Resmi Gazete'de yer aldı.

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'na Burak Bulut,

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'na Muhammed Ali Kart,

Antalya Bölge Liman Başkanlığı'na Alper Keçeli,

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'na Kürşad Ayyıldız,

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'na Tuncay Aydın,

Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'na Eray Aykanat,

Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı'na Mehmet Kürşat Biçici,

Gemlik Bölge Liman Başkanlığı'na Bora Ayper,

İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'na Erdoğan Bayram,

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'na Mustafa Kıran,

İzmir Bölge Liman Başkanlığı'na Ünal Hakan Atalan,

Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı'na Bülent Taşdemir,

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na Erol Ekmekci,

Samsun Bölge Liman Başkanlığı'na Muhammet Özçelik,

Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'na İrfan Kızıltaş,

Yalova Bölge Liman Başkanlığı'na Deniz Kaya ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı'na Ahmet Mert atandı.

