18. Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği Düzenlendi

Dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker kabri başında anılırken, tarihe geçen bu askeri başarının izleri de hem karada hem de denizde takip edildi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği'nin 18.’si düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu’nun Kemer Belediyesi’nin destekleriyle düzenlediği etkinlik, 1. Dünya Savaşı’nın büyük kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in mezarının ziyaret edilmesiyle başladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Kuş ve topluluk üyeleri, dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in kabri başında İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu.



Denizde dev Türk bayrağı açıldı

60 katılımcı ile 3 gün boyunca gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından katılımcılara etkinlik hakkında bilgilendirmeler ve Paris II Batığı hakkında sunumlar yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde şanlı zaferimizi hatırlatmak ve şehitlerimizi anmak adına suda 54 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı ve Paris II Batığı'na anlamlı bir dalış gerçekleştirildi. Sonrasında katılımcılarla beraber Ayışığı Koyu’nda resif dalışı gerçekleştirildi.



Tarihe yolculuk yapıldı

Etkinliğin son gününde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Paris II savaş gemisini batırmak için topların konuşlandığı siperlere tırmanıldı. Zirvedeyken topların askeri açıdan nasıl mevzilendirildiği, o anda yaşananlar, o günün yaşam şartları ve askerlerimizin hayatı idamesi konusunda tarihi bilgiler katılımcılara aktarılarak tarihe yolculuk yapıldı. Son aktivite olarak Phaselis Antik Kenti’ne gezi düzenlendi. Gezi süresince arkeologlar tarafından kentin tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Vira Haber