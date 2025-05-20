19 Mayıs’ı Denizde Dev Türk Bayrağı Açarak Kutladılar

Türk Hava Kurumuna bağlı paramotorcular ise gösterileri ile etkinliğe eşlik etti. Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı’na çelenk konulmasının ardından kutlamalar Karaalioğlu Parkı’nda devam etti. Konyaaltı Sahili’nde ise dalgıç ve yüzücüler her yıl olduğu gibi bu senede denizde dev Türk Bayrağı açtı. Özel bir dalış merkezine bağlı dalgıç ve yüzücüler Konyaaltı Sahili’nde açtıkları Türk bayrağı ile bayram coşkusuna ortak oldular. Türk Bayrağı açan dalgıçlara Türk Hava Kurumuna bağlı paramotorcular da gösterileri ile eşlik etti.

Vira Haber