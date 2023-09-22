19. Uluslararası Gemi Stabilitesi Çalıştayı Yapıldı

Gemi stabilitesi konusunda uluslararası kural ve konvansiyonlara temel teşkil eden bilimsel çalışmaları yürüten dünya çapında bilim insanlarının katıldığı çalıştaya yurtdışından 51 (ABD, Japonya, Çin, Almanya, Hollanda, İngiltere, İskoçya, Brezilya, İspanya, Yeni Zelanda, Kore, Fransa, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan) yurt içinden 16 delege katıldı. Çalıştayın yerel organizasyon komite başkanlığını Prof.Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu üstlendi. İTÜ yü temsilen Prof.Dr. Metin Taylan yerel komite üyesi, konferans kitabı editörü ve oturum başkanı olarak çalıştaya destek verdi. Çalıştayın sponsorları İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Skipsteknisk Mühendislik A.Ş. oldu.

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