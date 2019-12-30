2 fırkateyn Cezayir yolcusu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun Cezayir'e intikal ettiği duyurdu.

Açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyn ITS ZEFFIRO le geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetler icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir. TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’n anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihler arasında Cezayir Liman ziyaret yapılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber