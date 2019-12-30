İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 2 fırkateyn Cezayir yolcusu
2 fırkateyn Cezayir yolcusu

2 fırkateyn Cezayir yolcusu

Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis’in anması için 2 fırkateynin Cezayir limana intikal edeceğini duyurdu.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun Cezayir'e intikal ettiği duyurdu.

Açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyn ITS ZEFFIRO le geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetler icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir. TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’n anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihler arasında Cezayir Liman ziyaret yapılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.