2 milyon Avro’luk tekne kiralayıp kayıplara karıştılar

Tarih 13 Temmuz 2019. Türkiye’nin en seçkin charter şirketlerinden GMM Yat’a biri kadın iki Rus müşteri gelir. Aile görüntüsü veren ikiliden Kirll Sokolov ellerindeki en lüks tekneyi kiralamak istediklerini söyler. 2 milyon Avro değerindeki Jeanneau 64 tipi tekne için 3 bin Avro’luk depozitoyu nakit öderler.

Tekne aynı günün akşamında Moskova’dan gelen iki kaptan ile marinadan ayrılır. Uluslararası lisansı bulunan birinci kaptan; Rus Deniz Kuvvetleri’nden emekli Albay Aleksei Roshchanovskı, ikinci kaptan ise Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden emekli Yarbay Anatoli Shutov’dur. Şebeke elemanları öylesine acele ederler ki, teknenin halatlarından birini çözmeden, kopararak limandan ayrılırlar.

GMM yat şirketinin müdürü ertesi gün GHOST 3 (Hayalet 3) isimli teknede hasar olup olmadığını anlamak için Marmaris’te demirledikleri koya gider. Tekneye yanaştığında yabancı biri tarafından karşılanır ve “uyuyorlar” bahanesi ile içeri alınmaz. Müdür Patrick, dışarıdan bir kontrol yapar ve döner. Oysa o sırada çete elemanları teknedeki takip cihazlarını sökmektedir.

Yer değiştiriyorlar

Tekneyi kiralayan ekip bir gecenin ardından yerlerini Türkiye’ye sahte pasaportla giren bir başka ekibe bırakır. Yeni ekip de profesyoneldir. Söktükleri takip cihazını bir sala bağlayıp teknenin Marmaris’teki bir koyda demirli olduğu algısını yaratırlar. Tekneden ayrılanların ikisi Marmaris’te, 4’ü ise Turgutreis’te bir otele yerleşir.

Korsanlar Türk karasularından çıkmak için 3 gün fırsat kollar. Karadaki ekip ise Sahil güvenliğin tekneyi denetleme olasılığına karşı Türkiye’yi terk etmez. Plana göre; Sahil güvenlik tekneyi kiralayanların nerede olduğunu sorarsa, korsanlar misafir olduklarını, kiralayanların alışveriş için Turgutreis’e çıktıklarını söyleyecektir.

Plan tıkır tıkır işler. Korsanlar Ghost 3 ile birlikte sırra kadem basar. Aynı anda Turgutreis ve Marmaris’te bekleyen çete elemanları da Bodrum ve Dalaman’dan ayrı seferlerle yurtdışına kaçarlar.

GMM Yat yetkilileri tekne geri gelmeyince GPS’in sinyal verdiği alana gider. Ghost hayalet olup gitmiş, geride sal üzerinde sinyal vericisi kalmıştır. Sahil güvenliğe haber verilir ve müthiş bir operasyon başlar.

Siparişle çalınıyor

Soruşturma derinleştikçe şebekenin büyüklüğü ortaya çıkar. Son iki yılda İtalya’da 23, Yunanistan’da 14, Hırvatistan’da 9 lüks tekne benzer yollarla çalınmıştır.

Korsanlar teknelerin direklerini Lübnan’da söküp kargo gemileri ile Güney Amerika sahillerindeki alıcılarla buluşturuyor. Ghost’un ise Arnavutluk’a kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Baltic Shipping Company adlı şirketin korsanlıktaki rolü araştırılıyor.

Genellikle Güney Amerika merkezli olan alıcılar istedikleri teknenin modelini çete üyelerine bildiriyor. Bu alıcılar son kullanıcılara tekneleri sahte belgelerle satıyor ya da kiralama işinde kullanıyorlar. Akdeniz’deki en büyük korsanlık şebekesinin şu ana kadar 100 milyon dolarlık vurgun yaptığı hesaplanıyor. Şebeke üyeleri her yerde aranıyor.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Vira Haber