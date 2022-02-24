2021'de Gelen Kruvaziyer Turist Sayısı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılında kruvaziyer gemi sayısında ciddi azalma gerçekleştiğini 2021 yılında alınan tedbirlerin azaltılması ve 2021 yılının ikinci yarısında hizmete başlayan Galataport İstanbul Terminali'nin de etkisiyle kruvaziyer istatistiklerinde geçen seneye nazaran artış meydana geldiğini ifade etti.

Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 2 bin 387 artışla 45 bin 362 oldu

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2021 yılında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1460 artışla 78 adet, limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 2 bin 387 artışla 45 bin 362 yolcu olarak gerçekleşti. 2021 yılında en fazla kruvaziyer gemi uğrak sayısı 31 adet kruvaziyer gemi ile Marmaris Limanı oldu. Marmaris Limanı'nı 27 uğrak ile Kuşadası Limanı ve 9 uğrak ile Galataport İstanbul Terminali takip etti"