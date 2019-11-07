2022 MSC dünya turu rezervasyonları açıldı

Birçok insanın dünyayı baştan sona dolaşmak için kurduğu hayal, MSC Dünya Turu ile gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın her bir köşesinde yeni yerleri ve yeni kültürleri valiz açıp kapama derdi olmadan keşfetmekten daha iyi ne olabilir? MSC Poesia Ocak 2022’de Avrupa’da dört biniş noktasından başlayarak 5 kıtada 24 ülkeye, 9 liman gecelemesi ile toplamda 43 limana doğru denize açılacak. Misafirler, Cape Horn ve Suezden batıya doğru ilerleyecek olan bir rota ile dünyayı dolaşacaklar .

Misafirler, İtalya’da Cenova ve Civitavecchia limanlarından, İspanya’da Barselona limanından ve Fransa’da Marsilya limanından gemiye biniş yapabilecekler. Lizbon ve Funchal’dan sonra, MSC Poesia, Güney Amerika’ya geçmeden önce Cape Verde adasını keşfedecek. Ayrıca misafirlerini Rio de Janerio Brezilya ve Buenos Aires Arjantin gibi rüya destinasyonlara ve bir gecelik serüven yaşatacak olan Tierra del Fuego'daki Ushuaia’ya götürecek. Ardından gemi, (Şili) Valparaiso'dan ve Şili'nin Kazablanka Vadisi'nden, Callao'ya geçerek konuklarına Machu Picchu'yu ve muhteşem Amazon ormanını keşfedebilecekleri bir güzergah sunacak. Yolculuk sonrasında (Şili) Aricca ve Paskalya adasının başkenti Hanga Roa’ya devam edecek. Aiutaki ve Rarotonga öncesinde Cook Adalarının en büyüğü (Tahiti) Papeete ve (Pitcairn adaları) Bounty Bay passage’a da ugrayacak.

Auckland ve Napier – Dünya’nın Art Deco başkenti Yeni Zellanda limanı öncesinde Sidney (Avustralya) limanındaki 1 gece ile Fiordland Ulusal Parkı ve Büyük Bariyer Resifi'nin görkemli manzarasını sunacak. Sonrasında Darwin’in (Avustralya) doğal güzelliği sizleri büyüleyecek. Eski Aborjin kültürü ve el değmemiş milli parkları da keşfederken, MSC Poesia Yeni Kaledonya'daki Lifou Adası'nın turkuaz sularına doğru yola çıkacak; büyüleyici Port Vila (Vanuatu) ve Alotau Papua Yeni Gine. Dönüşte ayrıca, dinlendirici ve nefes kesici manzarasıyla Lombok adasını (Endonezya), Singapur'u ve Port Klang'ı (Malezya) ziyaret edecek ve Mumbai (Hindistan) 'da liman gecelemesinden önce Sri Lanka’da ünlü başkent Colombo’da olacak. Avrupa'ya dönüş yolunda ise Süveyş Kanalı'nı geçmeden önce antik tarihi ile Salalah ve Aqaba (Ürdün)’da olacak.

En fazla üstüste dört deniz günü seyahati ile misafirler gece manzarasını seyredebilecekleri toplamda 9 limanda bulunacaklar; bunlar Rio de Janeiro (Brezilya), Buenos Aires (Arjantin), Ushuaia (Arjantin), Valparaiso (Şili), Callao (Peru), Papeete (Tahiti), Sidney (Avustralya), Benoa (Endonezya) ve Bombay (Hindistan). Bu heyecan verici varış yerlerini keşfetmek bolca zaman ayırabilirsiniz.

MSC Cruises, her zevke uygun olarak tasarlanan kara turları ile misafirlerine kıyıda geçirdikleri her anın tadını çıkarma özgürlüğünü sunmaktadır. 2022 Dünya Gezisinde, gemi seyahati ücretine ayrıca 15 kara turu gezisi de dahildir. Ancak bunlar dışındaki tüm kara turları ve diğer hizmetler için önceden veya seyahat sırasında da rezervasyon yapılabilir.

Vira Haber