2022 Yılında Denizi Kirleten Gemilere 35 Milyon TL Ceza Kesildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 2022 yılı içerisinde denizde kirliliğe neden olan gemilere toplam 35 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Liman Başkanlıklarımıza gelen ihbarlar ve icra ettiğimiz denetimler sonucu kirlilik yaptığı tespit edilen gemilere 2022 yılı içinde yaklaşık 35 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Temiz denizlerimizde emniyetli denizcilik için 7/24 görevdeyiz.'