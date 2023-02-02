2022 Yılında Denizi Kirleten Gemilere 35 Milyon TL Ceza Kesildi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizi kirleten gemilere 35 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 2022 yılı içerisinde denizde kirliliğe neden olan gemilere toplam 35 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Liman Başkanlıklarımıza gelen ihbarlar ve icra ettiğimiz denetimler sonucu kirlilik yaptığı tespit edilen gemilere 2022 yılı içinde yaklaşık 35 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Temiz denizlerimizde emniyetli denizcilik için 7/24 görevdeyiz.'
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Etiketler : Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ceza
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