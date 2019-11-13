Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesince iklim değişikliğinin denizlere etkileri ve denizcilik sektöründeki çalışmaların ele alındığı "İklim Değişikliği Kurultayı" düzenlendi.

İMEAKDeniz Ticaret Odasının desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirilen kurultayda konuşan Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, gelecek yıl kurultayın üçüncüsünü zirve olarak gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

İklim Değişikliği Kurultay’ında konuşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar “Bu yüzyıl içerisinde gemi kaynaklı karbon salınımını sıfıra indirmek hedefleniyor. İklim değişikliğine karşı önlem alınmazsa 2050’ye kadar denizler 3 metre yükselecek” dedi.

Ünüvar, iklim değişikliğine karşı önlemlerin bir an önce alınması gerektiğine işaret ederek “Yapılan araştırmalara göre, eğer iklim değişikliği konusunda gerekli önleyici tedbirler hayata geçirilmezse 2050 yılına kadar dünya genelinde deniz seviyesinin yaklaşık 3 metre kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda iklim mültecisi olarak yüz milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalacağı, demografik, siyasi ve ekonomik sorunların küresel savaşlara neden olacağı öngörülüyor. Aynı şekilde iklim değişikliği nedeniyle ulaşılabilir temiz su kaynaklarının azalması, su savaşlarının yaşanmasını olası kılacak. Gelecekte temiz su kaynakları petrol ve diğer enerji kaynaklarından daha öncelikli ve stratejik olacak” dedi.

Sülfür oranının yüzde 0.5 düşürülmesi hedefleniyor

Denizcilik alanında iklim değişikliği karşı alınan önlemlere değinen Ünüvar “Gemilerden kaynaklı karbon salınımlarını en aza indirmek ve bu yüzyıl içerisinde tamamen sıfırlamak için bağlayıcı kararlar Uluslararası Denizcilik Örgütü çatısı altında alındı. Bu amaca uygun olarak 2020 yılı Ocak ayı itibariyle dünya genelinde gemilerde kullanılmakta olan yakıtlarda sülfür oranının yüzde 0.5’e düşürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 2050 yılına kadar gemi kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 50 azaltılması, bu yüzyıl içerisinde ise sıfırlanması bekleniyor. Denizcilik sektörü bu konuda Ar-Ge çalışmalarını destekliyor” diye konuştu.

Kurultayda Ünüvar ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a "Deniz Yıldızları Ödülü" verildi.

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