22. Ulusal Denizkızı Kongresi

Gelenekselleştirilmiş olan Ulusal Denizkızı Kongresi’nin 22’ncisi, bu sene Amara Luxury Resort&Villas’da 24. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği kongre açılış konuşması, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle başladı: “Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.” Sözleri vurgulanarak açılış konuşması bir dakikalık saygı duruşu ile başlatılmıştır.

24.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Akın açılış konuşmasına ‘’Başka bir sektör daha yoktur ki kendi geleceği için bu kadar çalışmış olsun,’’ sözlerini vurgulayarak başladı. Denizci Öğrenciler Derneği’nin denizcilik alanında ilk ve tek en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu katılımcılara hatırlattı. Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmesinden gurur duyduğunu belirten Akın, beş yıl önce ilk kez katıldığı kongrenin kendisine katmış olduğunun daha fazlasını bu kongrede bulunan katılımcıların elde etmesini diledi ve ardından teşekkürlerini iletti. Konuşmasını ise ‘’DÖDER’le kalın.’’ vurgusuyla tamamladı.

23. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Işık ise konuşmasına ‘’DÖDER’i DÖDER yapan sizlersiniz’’ diyerek katılımcılara aktarırken, bu harika manzaraya hasret kaldığını da ekledi. Denizci öğrencilere, buradaki sponsor şirketlerin her birinin altın değerinde olduğunu belirtip, DÖDER’in devam etme kaynağı olduklarını dile getirmiş ve ardından katılımcılardan burada gördüğü her şirketi araştırması tavsiyesinde bulundu. Türkiye’nin gurur verici şirketleri ve değerli şahısları ile birlikte olma şansını bizlere sundukları şölen için DÖDER yönetim kurulu ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Denizci Öğrenciler Birliği Kurucu Başkanı ve DİTAŞ Genel Müdürü Hakan Karaca ise, 1999 yıllında 24 yıl önce bir hayal olan ve şu an en büyük topluluk olan DÖDER’in her senesinde yanında olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Konuşmasında Mavi Vatan, 3 denizde sınırları kabul ettirme, cumhuriyetin 100. yılı gibi konuları vurgulamış olan Hakan Karaca, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle sarılmış olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile ileri düzey denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız.” sözünden alıntılarda bulunarak konuşmasını sonlandırmıştır.

Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Faruk Sarı’nın konuşmalarıyla devam eden açılış töreninde, Denizci Öğrenciler Derneği’nin sektördeki önemini dile getirmesinin ardından kongrenin her sene daha iyi yapılacağını söyledikten sonra iyi dileklerini iletti.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Sekreteri Nuri Koray Kurun, Denizci Öğrenciler Derneği’ne saygılarını sunarak konuşmalarına başladı. TDF yöneticisi olan Akif Bostan’ın yoğunluktan dolayı katılamadığını ve görevden selamlarını getirdiğini belirtti. Konuşmasında Türk Denizciliğinin öneminden ve yeşil pasaport hakkından söz eden Kurun, ulusal düzeyde bizim yapamadığımızı sizler yapacaksınız diyerek her sene geçen seneden daha iyi olacaktır temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, denizcilik sektörüne teşekkürlerini ilettikten sonra, bugün burada Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca adına burada olduğunu belirtti. Konuşmasına bir işi severek yapmanın öneminden başlayarak, güncel ekonomi ve teknoloji gelişmelerine de dikkat çekip bu zamanlarda sürekliliğini korumayı başarabilmiş Denizci Öğrenciler Derneği’ni tanımaktan mutluluk duyduğundan söz etti.

‘’Deniz Taşımacılığında Operasyonel Süreçler’’

22. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk günün ikinci panelinde yer alan ‘’Deniz Taşımacılığında Operasyonel Süreçler’’ adlı panel gerçekleştirildi. DİTAŞ Denizcilik Commercial Director Onur Önyılmaz, YMN TANKER HSEQ Departman Müdürü & DPA Kaptan Kpt. Muhsin Demir, YMN TANKER Operasyon Müdürü Kpt. Muhammet Akkaya ve DİTAŞ Denizcilik Gemi Operasyonları Müdürü Fatih Er’in katılımlarıyla denizci öğrencileri bilgilendiren bir panel atmosferi yaratıldı.

Konuşmalarına kendilerini ve firmalarını tanıtarak başlayan panelistler, ardından günümüz sorunlarını ve gelecek planlarından söz ederek devam ettiler.

Onur Önyılmaz, dünya piyasalarında ham petrol üretimi ve talebi üzerine denizcilik sektöründe her şeyin hemen değişebileceğini ve ön görülemeyen durumlarda iş arkadaşlarına duyulan güven hakkında bilgi verdi. Değişen durumlara göre opsiyon almaya ve yeniliğe açık olmaya vurgu yaptı.

Ardından konuşmayı devralan Muhammet Akkaya, dünya üzerindeki deniz yolu taşımacılığının öneminden bahsetti. Ham petrolün dönüşebildiği kimyasallardan ve bu kimyasalların taşınmasında armatör ve gemi kaptanlarının görevlerini denizci öğrencilere aktardı. Yük alımlarında ve yeni yük bulunmasında brokerlerin önemi ve görevlerini anlatarak yük taşınmasında geminin yük taşıyabilirliği hakkında da önemli konuları açıkladı.

Bir gemiyi bağlamanın iki süreci olduğundan söz eden Akkaya, bağlamadan öncesinin taleplere göre düzenlendiğini ifade etti. Bağlamadan sonra ise ilk olarak filtreden geçtiğini ardından ise kiracının isteklerine göre hareket ettiğini söyledi.

Gemilerdeki dijitalleşmeden bahseden Fatih Er, gemi kaptanlarına yardımcı olabilecek programlardan söz ederek konuşmasının ana vurgusunu karbondioksit emisyonu üzerinde yoğunlaştırdı.

Gelecekte bizi nelerin beklediğini anlatan Muhsin Demir, Sire 2,0 Sistemini dört ana başlık altında anlatarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

Sire 2,0’da güncellenen sistemleri anlatan Demir, insan faktörünün dijital sisteme adapte olması ve büyük çaplı risklerde çözüm odaklı olmasından bahsetti.

Muhsin Demir kuru yük gemilerinde Rightship Kuruyük denetlemelerinin başladığını söyleyerek bu denetlemelerin amaçları ve faydaları hakkında bilgi verdi ve ardından salondaki öğrencilerin soruları dinlenerek cevaplandı.

‘’Zabitlikte Başarılı Olmak’’

22.Ulusal Deniz Kızı Kongresi ikinci gününde ise ‘’Zabitlikte Başarılı Olmak’’ panelinde Beşiktaş Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Kpt. Sadık Nazım Er, Beşiktaş Denizcilik Uzak Yol Kaptanı Argan Demiralay ve Türkiye Deniz İşletmeleri Kadın Kaptanı Esra Ulutürk engin tecrübelerini ve deneyimlerini bize aktararak bizlere yol gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Sadık Nazım Er, “Denizcilik bir tutkudur eğer bu tutkuyu hissedemezseniz bu mesleği yapamazsınız” sözleri ile dikkat çekti. İleriye dönük tavsiyeleri ile mesleğe sahip çıkmak ve çabalamak üzerine vurgu yaptı. Sadık bey, denizciliğin yerinde saymayan gelişmeye devam eden, sürekli ilerleyen ve kendini yenileyen bir sektörde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Esra Ulutürk sözlerine Türkiye Denizcilik İşletmeleri hakkında sunum yaparak başladı. Kendisinin çalıştığı gemilerde yaşadığı deneyimleri ve zorlukları bize aktaran Ulutürk, çalıştığı kruvaziyer gemisini 1999 depreminde ne kadar işlevsel olduğundan bahsetti. M. Kemal Atatürk’e ait olan “En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz.” sözüne atıfta bulunarak kongre salonunda coşku uyandırdı. Türkiye’de ilk kadın kaptan olma yollarını ve çektiği zorlukları adım adım açıklayarak sözlerine devam etti. Esra Hanım, Türk bayraklı kruvaziyer gemisinde çalışarak kadın kaptanı olmak isteyen denizci kız öğrencilerimize yol göstererek asla vazgeçmemelerine, pes etmemelerine ve duruşlarını korumalarını tavsiye etti.

Son olarak Argan Demiralay, konuşmasına staj ve stajyerlik hakkında önemli noktalarına değindi. Bir gemide staja başlayacağınızda gemide bulunan MARPOL, SOLAS, güvertede bulunan belgeleri vb. kanunları okumalarını ve incelemelerini önerdi. Teorik ve pratiğin denizcilikte önemli olduğunu ve kendilerini geliştirmeye devam etmelerini belirtti. Önemli bir püf noktaya değinerek geminin zorluklarından yılmamayı, geri adım atmayıp üzerine gidilmesini ve soru sormaktan çekinmemeyi belirterek sözünü bitirdi.

Vira Haber