23. Yılında Yılın Yıldızları Ödülleri Sahiplerini Buluyor
“Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri" olarak anılan Yılın Yıldızları, bu yıl 23. kez görkemli bir tören ile sahiplerini bulacak.
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Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödül Töreni”dir. Yılın Yıldızları Ödülleri; 40.000 öğrencinin oy kullandığı anketler sonucunda 37 kategoride sahiplerini bulmaktadır.
Her yıl basın, medya, sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında birleştiren Yılın Yıldızları, bu yıl 23. kez 9 Ocak 2025 Perşembe akşamı yılın en beğenilen isimlerine fiilen verilecek olup seyircilerimiz yildizik.org sitesi üzerinden izleyecektir.
Vira Haber
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Etiketler : Türkiye'nin Yıldızları, Yılın Yıldızları, Ödül, Yıldız Teknik Üniversitesi
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