2,5 Metrelik Mersin Balığı Ölü Bulundu

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde son zamanlarda meydana gelen balık ölümleri üzerine yapılan incelemede, göldeki çözünmüş oksijen miktarının 0,4 mg/lt seviyesine kadar azaldığı tespit edildi.

Göldeki ölü balıklar arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki 2,5 ve 1,5 metre boylarında 2 mersin balığına da rastlandı.

DOĞDUĞU NEHİRE GİTME ZAMANINI BEKLİYORDU

Gölde bulunan Mersin balıklarının türünün "morina" olduğunu ifade eden Prof. Dr. Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin balıkları aslında dayanıklı balıklardır. Gölde ölü bulunan Mersin balıklarının birisi 2,5 diğeri 1,5 metre boyutlarındaydı. Balıkların dişi olması, yumurtalı olması, gölün su sıcaklığının fazla olması ve gölün kirli olması ölümlerini hızlandırdı. Balıkları bulduğumuz gün gölde oksijen oranı 0,4 mg/lt idi. Yani gölde hiç oksijen yoktu. Yumurtlamak için doğduğu nehire gitme zamanını bekliyordu. Küçükçekmece'de bulduğumuz mersin balıklarının her yıl yumurtalama şansı da yok. 3 yılda bir yumurtluyor bunlar. Onun için de sayıları giderek azalıyor. Gölde bulduğumuz balıklardan birinin 20'li yaşlarda olduğunu tahmin ediyoruz. Belki ilk kez yumurtlama yapacaktı ama olmadı."

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ KİRLİLİK

Marmara Denizi bağlantılı Küçükçekmece Gölü'ne uzun süredir, gelen atıkların dipte birikerek kirlenme sebebiyle canlılara zarar verdiğinin altını çizen Memiş, "Göle tatlı su girişinin azalması nedeniyle kirlenme etkisini yaz aylarında artırıyor. Ayrıca gölde sıcaklığın artması ve kirlilik, balık ölümlerine neden oluyor. Gölde bulunan oksijen seviyesi su canlıları için yaşam ortamı oluşmamasına sebep oluyor." diye konuştu.

Vira Haber