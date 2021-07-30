28-29 Temmuz'da çıkan 63 orman yangınına ilişkin son durum açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son iki günde çıkan 63 orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu.

"Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" diyen Pakdemirli, 42 yangının kontrol altına alındığını, 21 yangının devam ettiğini söyledi.

Pakdemirli, sonrasında Soma'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı ve böylece devam eden yangın sayısı 20 oldu.

Vira Haber