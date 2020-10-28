29 Gemi İle 25 Limanda Cumhuriyet Selamlaması
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 gemi 25 limanı ziyaret edecek.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik duyuruldu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 gemi ile 25 liman ziyaret edilecek. Gemilerde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.
COVID-19 tedbirleri nedeniyle gemiler halkın ziyaretine kapalı olacak.
Vira Haber
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Etiketler : deniz kuvvetleri, 29 ekim, cumhuriyet bayramı
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