3. Akdeniz Plaj Oyunları Sona Erdi
Yunanistan'da düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda milli sporcular, bir altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.
A+A-
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit Adası'nda düzenlenen organizasyon sona erdi.
Ay-yıldızlı sporculardan Derin Toparlak, erkekler 200 metre su üstünde altın, 400 metre su üstünde ise gümüş madalya kazandı.
Ömer Faruk Saydam, erkekler 50 metre apnea kategorisinde gümüş, Adasu Ramazanoğlu ise kadınlar 400 metre su üstünde bronz madalyanın sahibi oldu.
Vira Haber
Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : Akdeniz Plaj Oyunları, Sualtı Sporları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.