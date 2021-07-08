3 Milyon Sazan Balığı Yavrusu Göl ve Göletlere Salınacak

Göl, gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten istasyonda balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstasyonda 350 anaç balığın sağımı gerçekleştirildi. Sağım sonucunda 3 milyon sazan balığı yavrusu hedefine ulaşıldı.

Elde edilen yavrularla sulak alanların balıklandırılması, sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerin sazan ile tanışmasına katkı sağlanacak.

Vira Haber