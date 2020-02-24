3. sondaj gemisi İngiltere’den gelecek

İstanbul’da düzenlenen 3’üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılan Bakan Dönmez, petrol arama faaliyetlerine ‘hız verdiklerini‘ söyledi.

İlk Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle başladıklarını ifade eden Dönmez şöyle konuştu: “Milli imkanlarımızla filomuza Oruç Reis katıldı. İki tane de derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik. İlki ‘Fatih’, ikincisi ‘Yavuz’, üçüncüsü de en kısa süre içerisinde burada olacak. İngiltere’den alıyoruz gemiyi. Çıkış işlemleri, liman işlemleri için bazı prosedürleri var. Birkaç gün içerisinde seyre başlayacak. İki üç hafta içerisinde de Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6’ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz’de arama yapacak. Gemilerimizden bir tanesi Karadeniz’de sondaja başlayabilir.”

Dönmez, geminin adının ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve denizcilik alanında önde gelen isimlerin ön planda olacağını kaydetti.

Vira Haber