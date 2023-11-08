3. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresinde Denizciliğin Sorunları Konuşuldu

Kongrenin ilk günü, denizcilik sektörünün çeşitli yönlerini ele almak amacıyla 4 farklı oturumla gerçekleştirildi. Bu oturumlar, sektörün önemli isimleri tarafından yönetildi ve denizcilikle ilgili çeşitli konuları tartışma fırsatı sunuldu.

Kongrenin açılış oturumunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, katılımcılara hoş geldiniz konuşması yaparak kongrenin amacını ve önemini vurguladı. Ardından, Başkan Doğusel'in yönettiği 1'inci oturumda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, öğrencilere denizcilik sektöründe edindiği tecrübeleri ve kariyer yolculuğunu anlattı. Meclis Başkanı aynı zamanda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

2'nci oturumda, denizcilik sektörünün hukuk alanındaki rolü ele alındı ve bu oturumu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kürşat Bal yönetti. Denizcilik sektöründe hukuki konuların tartışıldığı bu oturum, katılımcıların hukukun denizcilik sektöründeki önemini daha yakından anlamalarına yardımcı oldu.

Kongreye önemli isimler de katıldı. Emekli Tümamiral-Akademisyen Cihat Yaycı, denizcilik alanında uzmanlığıyla bilinen bir isim olarak kongredeki konuşmacılardan biriydi. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ve Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer Ilgın gibi akademisyenler de denizcilikle ilgili konularda önemli görüşlerini paylaştılar.

Kongreye katılan diğer önemli isimler arasında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Hukuku Öğretim Üyesi Hakan Muran, Pekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Onur Sabri Durak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek, Yalova Tersaneciler Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun gibi denizcilik sektörünün çeşitli alanlarında önemli pozisyonlarda bulunan isimler yer aldı.

Ayrıca, öğrencilerin katılımı da kongrenin önemli bir bileşeniydi. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü Başkanı Erman Aslan ve diğer üniversite kulübü başkanları ile meclis üyeleri, öğrencilerin denizcilik sektörüne olan ilgilerini artırmak ve deneyimlerini paylaşmak için bu kongreye katıldılar.

Bu kongre, denizcilik sektörüne ilgi duyan herkes için önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olarak hizmet verdi. Katılımcılar, farklı konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldular ve sektörün geleceği hakkında daha fazla bilgi edinme şansını yakaladılar.

Vira Haber