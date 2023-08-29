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  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sahil Güvenlik Bölgeleri Ziyarete Açılıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sahil Güvenlik Bölgeleri Ziyarete Açılıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sahil Güvenlik Bölgeleri Ziyarete Açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında halkın ziyaretine Açılacak Sahil Güvenlik unsur listesi yayınladı.

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Ziyarete açılan bölgelerin listesi şu şekilde;

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Vira Haber

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