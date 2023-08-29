30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sahil Güvenlik Bölgeleri Ziyarete Açılıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında halkın ziyaretine Açılacak Sahil Güvenlik unsur listesi yayınladı.
A+A-
Ziyarete açılan bölgelerin listesi şu şekilde;
Vira Haber
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler : 30 Ağustos Zafer Bayramı, Sahil Güvenlik Bölgeleri, Ziyaret
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.