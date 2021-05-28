300 Metrelik Dev Gemi Boğaz’da Arızalandı, Nene Hatun Kurtardı

İstanbul’dan Romanya’nın Mangalia Limanı’na giden Maersk Kyrenia adlı konteyner gemisinde Türkeli Feneri açıklarında makine arızası meydana geldi.

2001 yapımı 300 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayrağı taşıyan Maersk Kyrenia isimli konteyner gemisi sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait acil müdahale gemisi Nene Hatun müdahale etti. Nene Hatun tarafından yedeklenen dev gemi Türkeli demir sahasına güvenli bir şekilde çekildi.

2001 yılında inşa edilen Marshall Adaları bayraklı Maersk Kyrenia isimli konteyner gemisi 299.99 metre uzunluk ve 42.8 metre genişliğe sahip.

Vira Haber