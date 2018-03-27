31 yıllık ulaşım çilesi ‘feribot’ ile son buluyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesi ile karşı yakadaki mahallelerde yaşayan vatandaşların araç taşıma ve ulaşım sorunu çözülüyor. Büyükşehir Belediyesi, araç taşımacılığı yapacak feribotun dizayn ve mühendislik aşamalarını tamamladı. Vezirköprü feribotunun alınmasıyla ilgili ihale süreci ise başladı.

Vezirköprü ilçe merkezini karşı yakasındaki Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinden koparan ulaşım sorununun hikâyesi, 1987 yılına dayanıyor. Devlet yatırımıyla 1987 yılında faaliyete giren Altınkaya Barajı su tutmaya başlamış, sadece iki mahalleyi değil ilçeyi Bafra ve Alaçam ilçelerinde yaşayan bölge halkını da birbirine bağlayan Kızılırmak Nehri üzerindeki köprünün de sualtında kalmasıyla ulaşım kesilmişti. Yeni köprü yapılamamasından dolayı ise iki mahallede hayat olumsuz etkilenmişti.

31 yıldır ilçeye gitmek için araçlarını ve eşyalarını ilkel sal ve feribotlarla taşıyan yöre halkının mağduriyetlerini gidermek için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeye daha güvenli ve teknik kapasitesi yüksek feribot alınması için düğmeye bastı.

30 yolcu kapasiteli ‘Vezirköprü Feribotu’, 26 Metre boyunda 13 metre genişliğinde olacak. 2 kamyon, 4 otomobil veya 8 otomobilin yanı sıra feribot, gerektiğinde iş makinesi ve itfaiye araçları dahi taşıyabilecek.

Vira Haber