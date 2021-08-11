3300 yıllık Uluburun gemisinin replikası denizlere döndü!

Şimdiye kadar bilinen en eski batıklardan olan Uluburun gemisi, bu konuda tarihe önemli bir ışık tutuyor. 1982 yılında Antalya’nın Kaş İlçesi'nin sekiz kilometre açığında keşfedilen batık gemi, sadece taşıdığı yüklerle değil yapım tekniğiyle de binlerce yıl öncesinin kapısını aralıyor.

Yaklaşık 15 metre boyunda ve beş metre eninde olan 3 bin 300 yıllık bu gemi, sedir ağacından yapılmış. Kaplama tahtaları “geçme yöntemi” ile birleştirilmiş. Aynı yöntem, Uluburun’dan bin sene sonra Yunan-Roma gemilerinde de kullanılmış. Bugün yaygın olan “önce iskelet” yönteminin aksine, “önce kabuk” yöntemi ile inşa edilmiş. Yani, önce geminin dış yüzeyi, kabuk inşa edilmiş, daha sonra içerisine iskeleti eklenmiş. Geçmişi M.Ö 1300 yılına uzanan Uluburun gemisi, Amerikanınsesi'nde yer alan habere göre şu an Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Ancak İzmir’in Urla İlçesi'ndeki 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği sayesinde Uluburun gemisinin replikası yeniden denizlere döndü.

3 bin 300 yıllık gemi yeniden denizlere indi

2004 yılında kurulan dernek, deniz tarihi ve deniz arkeolojisiyle ilgili projeler yapıp, Anadolu’nun ve Akdeniz’in zengin tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Dernek üyesi Mualla Erkurt, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, çalışmalarına ilk olarak Uluburun gemisiyle başladıkların söyledi: “Biliyorsunuz Uluburun batığı şu an dünyanın en eski batığı ve bizim sularımızda bulunmuş bir batık. Bu batıktan çıkan bilgileri, yine batık başkanı hocalarımızla, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’yle, gemi mühendisleriyle birlikte, ‘nasıl bir gemi olabilirdi’ diye oturup bir plan yaptık. Bu plan sonucunda da Uluburun gemisini imal ettik ve antik rotasında yani Doğu Akdeniz’de yolculuk yaptık bu gemiyle. Yollarını nasıl buluyorlardı, hangi limanlara uğruyorlardı, içlerinde ne taşıyorlardı, gemide yaşam nasıldı, yelkenleri nasıl kullanıyorlardı? Çünkü günümüzden çok farklı yelkenleri var. Tamamen arkadan esen rüzgarlarla çalışan yelken sistemleri var. Her rüzgarda yolculuk yapamıyor bu tekneler. Bütün bunlarla ilgili araştırmalar yaptık bu projemizde.”

Vira Haber