Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık deniz de gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık deniz e seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Hakem heyeti yeterli rüzgar olduğunda yarışların startını verdi. Körfezde IRC, açık deniz de de IRCCHR grubundaki yatlar birer yarış yaparak günü tamamladı.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

- Marmaris Belediyesi Günü Yarışları

IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

IRC3: St.Anna/Vlag Kadetov

IRC4: Space Jockey/Viktor Zakharov

IRC5: Looping/Yury Shuvalov

IRCCHR1: Aldebaran/Egor Ignatenko

IRCCHR2: Northberry Blu/Pavel Gorbunov

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4: Kaçamak/Pavel Kucherkov

Vira Haber