4 Atık Alım Tesisi ve 2 Gemiye 11 Milyon 218 Bin TL Ceza

Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum ve Marmaris'te faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik deniz denetimleri aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, evrakta atık vermiş gibi gösterilen ancak kamera kayıtlarıyla atık transferinin yapılmadığı belirlenen 4 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine 11 milyon 218 bin TL ceza uygulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, denizleri, çevreyi temiz ve sağlıklı hâliyle korumaya devam edeceklerini açıkladı.

Vira Haber